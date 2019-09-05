Son Dakika Haberleri: 'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu
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'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu

4 saat önce

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu, System.String[]

Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Fırat, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:49 
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