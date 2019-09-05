'Güvenli Bölge' kapsamında üçüncü ortak helikopter uçuşu
4 saat önce
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge birinci safha uygulamaları kapsamında, 2 Türk ve 2 ABD helikopteriyle üçüncü ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 02:49
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