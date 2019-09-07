Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi
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Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldiŞANLIURFA - ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 09:51 Kaynak: İHA
Güvenli Bölge kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Akçakale'ye geldi
ŞANLIURFA - ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
ABD ile Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan Güvenli Bölge çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar kapsamında 8 Eylül'de müşterek kara devriyesi yapılacak. Kara devriyesinde kullanılacak zırhlı araçlar Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi. Yaklaşık 15 araçtan oluşan askeri konvoy, askeri bölgeye giriş yaptı.
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