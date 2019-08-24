Son Dakika Haberleri: 'güvenli bölge stratejik öneme sahip'
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'güvenli bölge stratejik öneme sahip'

1 saat önce

SURİYE Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Ziyad Hasan Türkmen, Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Suriye halkı için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

'güvenli bölge stratejik öneme sahip', System.String[]

SURİYE Türkmen Milli Hareket Partisi Genel Başkanı Ziyad Hasan Türkmen, Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgenin Suriye halkı için stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Çobanbey Bölgesi'nde toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan partinin genel başkanı Ziyad Hasan Türkmen, Suriye halkının özgürlük ve onur mücadelesinin devam ettiğini ifade etti. Uygulanan baskı ile evlerini terk eden sivillerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile topraklarına yeniden dönebildiğini hatırlatan Ziyad Hasan Türkmen, "Milletimizin vatana dönüş konusunda yadsınamaz kaygı ve endişeleri vardır. Teröristler milletimizin özgürlük ve onur mücadelesini akamete uğratmaya çalışmış ve bu uğurda sayısız katliamlar yapmıştır. Terör örgütü PKK ve Suriye uzantıları olan PYD, YPG ve SDG gibi terör gruplarının bir an önce vatan topraklarından def edilmesi gerekliliğine dikkat çekiyor ve bölgede oluşturulması planlanan güvenli bölgenin bir an önce hayata geçirilmesinin Suriye halkı için stratejik öneme sahip olduğunu vurguluyoruz. Zira terör rögütü PKK ve paravan kuruluşları her geçen gün daha fazla insanımızın göç etmesine sebep olurken, uzun vadede Suriye devletinin toprak bütünlüğüne zarar vermektedir" diye konuştu.

Ziyad Hasan Türkmen, ayrıca ABD'nin bölge barışına katkı sunabilmesi için terör örgütüne desteğini sonlandırmanın şart olduğunu da sözlerine ekledi.

- Suriye

Suriye, Fırat, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:18 Kaynak: DHA
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