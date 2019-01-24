Son Dakika Haberleri: Güvenli bölge teklifinin ardından "Adana Mutabakatı" gündemde

Güvenli bölge teklifinin ardından "Adana Mutabakatı" gündemde

2 saat önce

ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de güvenli bölge teklifinin ardından, 1998 yılında Suriye ile imzalanan ve Türkiye'ye yönelik "terör faaliyetlerine izin verilmeyeceği" taahhüdünün yer aldığı Adana Mutabakatı yeniden gündeme geldi.

Güvenli bölge teklifinin ardından
ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de güvenli bölge teklifinin ardından, 1998 yılında Suriye ile imzalanan ve Türkiye'ye yönelik "terör faaliyetlerine izin verilmeyeceği" taahhüdünün yer aldığı Adana Mutabakatı yeniden gündeme geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15 

Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Adana, Ekonomi
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