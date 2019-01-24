Güvenli bölge teklifinin ardından "Adana Mutabakatı" gündemde
2 saat önce
ABD Başkanı Trump'ın Suriye'de güvenli bölge teklifinin ardından, 1998 yılında Suriye ile imzalanan ve Türkiye'ye yönelik "terör faaliyetlerine izin verilmeyeceği" taahhüdünün yer aldığı Adana Mutabakatı yeniden gündeme geldi.
ABD
Başkanı Trump
'ın Suriye
'de güvenli bölge teklifinin ardından, 1998 yılında Suriye ile imzalanan ve Türkiye
'ye yönelik "terör faaliyetlerine izin verilmeyeceği" taahhüdünün yer aldığı Adana
Mutabakatı yeniden gündeme geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:15
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