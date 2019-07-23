Son Dakika Haberleri: "Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına başlandı
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"Güvenli Bölge" tesisi çalışmalarına başlandı

48 dakika önce

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara Milli Savunma Bakanlığında (MSB) başlandı.

Türk ve ABD'li askeri yetkililer arasında, Suriye'nin kuzeyinde "Güvenli Bölge"nin tesisine yönelik çalışmalara Milli Savunma Bakanlığında (MSB) başlandı.
MSB'den yapılan açıklamada, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey arasındaki görüşmede mutabık kalındığı üzere, iki ülkenin askeri yetkilileri arasında, Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan "Güvenli Bölge"ye yönelik çalışmanın, MSB'de icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, Türk ve ABD'li askeri yetkililerin arasında gerçekleşen görüşmelerin, önümüzdeki günlerde devam etmesinin planlandığı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:26 Kaynak: AA
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