(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor
1 saat önce
Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Suriye sınırında helikopter hareketliliği ŞANLIURFA - "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:02 Kaynak: AA
Birleşik Müşterek Harekat Merkezi
Suriye sınırında helikopter hareketliliği ŞANLIURFA - "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."
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