Son Dakika Haberleri: (Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor
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(Güvenli bölge tesisi) İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor

1 saat önce

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi Suriye sınırında helikopter hareketliliği ŞANLIURFA - "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı.

Birleşik Müşterek Harekat Merkezi

Suriye sınırında helikopter hareketliliği ŞANLIURFA - "Birleşik Müşterek Harekat Merkezi tam kapasiteyle faaliyete başladı. Birinci safha faaliyetleri ile ilgili sahada uygulamalara geçildi. İlk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı."

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:02 Kaynak: AA
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