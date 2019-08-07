Son Dakika Haberleri: Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat...
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Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat...

28 dakika önce

Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı.

Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat..., System.String[]
Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:38 Kaynak: AA
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