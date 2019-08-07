Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat...
28 dakika önce
Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:38 Kaynak: AA
Güvenli bölge tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye
'de Müşterek Harekat Merkezinin en kısa zamanda kurulmasında mutabık kalındı
Yönetmen Quentin Tarantino, 10'uncu filmini çektikten sonra veda edecek TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı New York Times tepkiler sonrası manşet değiştirdi! Trump'tan "İşte bunlarla karşı karşıyayız" çıkışı geldi Serena Williams servet kazandı