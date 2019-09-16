Son Dakika Haberleri: Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' (2)
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Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' (2)

1 saat önce

DEVRİYE TAMAMLANDITürkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede, 5'inci hava devriyesi, tamamlandı.

Güvenli bölgede '5'inci hava devriyesi' (2), System.String[]

DEVRİYE TAMAMLANDI
Türkiye ile ABD tarafından Suriye'nin kuzeyine kurulması planlanan güvenli bölgede, 5'inci hava devriyesi, tamamlandı. Türkiye ile ABD'ye ait 4 helikopterin saat 13.40'ta havalanmasıyla sınırın iki yakasında yaklaşık 1,5 saat süren ortak uçuş gerçekleştirildi. Uçuş tamamlandıktan sonra helikopterlerle saat 15.10'da yeniden Akçakale'ye dönüldü. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterler, Akçakale Jandarma Komutanlığı'na indi. ABD'ye ait helikopterler ise yeniden Suriye tarafında bulunan üs bölgesine döndü.
5'incisi tamamlanan ortak hava devriyesinde Türk ve ABD askerlerinin, Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin tahkimatlarını gözlemlediği ve elde edilen bilgilerin Müşterek Harekat Merkezi'nde iki ülkenin askeri yetkililerince değerlendirileceği kaydedildi.


Amerika Birleşik Devletleri, Akçakale, Türkiye, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:29 Kaynak: DHA
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