Son Dakika Haberleri: GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI
Son Dakika Güncel GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI

GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI

56 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi.

GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.

Görüntü Dökümü:

---------Erdoğan'ın anlattığı güvenli bölge haritası


Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
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