GÜVENLİ BÖLGEDE KURULACAK 12 GÖZLEM NOKTASI İLE PLANLANAN İLÇE VE KÖYLERİN HARİTASI
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:44 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.
Görüntü Dökümü:
---------Erdoğan'ın anlattığı güvenli bölge haritası
Erdoğan'dan Suriye rejimine uyarı: Hata yaparlarsa Türkiye yanıt verecek ABD ile yapılan anlaşma zafer mi mağlubiyet mi? Erdoğan'dan ilk değerlendirme YPG'nin gerçek yüzü 'Syria The Backstage' belgeseliyle ortaya çıkacak Milli Savunma Bakanlığı: Geri çekilme yakından takip edilmektedir