Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.
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