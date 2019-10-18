Son Dakika Haberleri: Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası
Son Dakika Güncel Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası

54 dakika önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi.

Güvenli bölgede kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köylerin haritası, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan yabancı medya temsilcileriyle buluşmasında önemli mesajlar verdi. Erdoğan buradaki konuşmasında YPG'nin çekilmesinin sorumluluğu ABD'de olduğunu belirtirken "12 gözlem noktası kurmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu. Erdoğan, güvenli bölgenin denetimi için kurulacak 12 gözlem noktası ile planlanan ilçe ve köyleri harita üzerinden gösterdi.


Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:46 Kaynak: DHA
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