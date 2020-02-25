Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi - Son Dakika

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Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi
7 saat önce
Suriye'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Suriye'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.
Esad rejiminin bölgede yoğun saldırıları devam ederken, rejime karşı operasyon yürüten Suriye Milli Ordusu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği sürüyor. Güvenli bölgede bulunan Halep ve Azez'de, TSK'ya destek gösterisi düzenlendi. Son zamanlarda Halep'te düzenlenmiş olan en büyük gösteride, Türk askeri lehine sloganlar atıldı. - HALEP
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