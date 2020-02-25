Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi - Son Dakika

Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi

7 saat önce

Suriye'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.

Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi, System.String[]

Suriye'de güvenli bölgede, Esad rejimine karşı Suriye Milli Ordusu'na destek veren Türk askerini desteklemek için gösteri düzenlendi.


Esad rejiminin bölgede yoğun saldırıları devam ederken, rejime karşı operasyon yürüten Suriye Milli Ordusu'na Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) desteği sürüyor. Güvenli bölgede bulunan Halep ve Azez'de, TSK'ya destek gösterisi düzenlendi. Son zamanlarda Halep'te düzenlenmiş olan en büyük gösteride, Türk askeri lehine sloganlar atıldı. - HALEP

Suriye Milli Ordusu, Suriye, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 02:52 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türk-İş, Şubat ayı açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı
Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Almanya'da Türk spor kulübüne çirkin saldırı Koronavirüs sonrası ünlü markaların tasarım talepleri Türkiye'ye döndü

Son Dakika Haberleri
20:42 Defne Samyeli, Palandöken dağında karların üzerinde mayo ile objektif karşısına geçti
19:41 Altın Kelebek alışverişi
19:34 O Ses Tükiye'de adını duyuran genç şarkıcı 4 ayda 50 kilo verdi
18:41 Jackie Chan, corona virüs yüzünden karantinaya mı alındı? Açıklama geldi
18:14 Nusret sınırları zorladı, meşhur hareketini bu kez gökyüzünde yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 21:56:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenli bölgede Türk askerine destek gösterisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]