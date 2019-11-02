Son Dakika Haberleri: Güvenli bölgede yer alan Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 10 ölü
Son Dakika Dünya Güvenli bölgede yer alan Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

Güvenli bölgede yer alan Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle sınır şehri olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 10 svil hayatını kaybetti.

Güvenli bölgede yer alan Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 10 ölü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesiyle sınır şehri olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde pazar yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından bombalı saldırı düzenlendi.


Suriye Gözlemevi ilk belirlemelere göre en az 10 sivilin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yetkililer patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğunu belirtti.

Euronews.com'da Görüntüle

Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 05:23 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hindistan'da kız bebeği canlı canlı gömmek isteyen dede suçüstü yakalandı
Pilottan skandal hareket! Sevgilisini kokpite alarak uçak kullanmayı öğretti Macron'dan Bulgaristan'ı kızdıran açıklama! Fransa'ya protesto notası gönderildi ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması: Petrolü elimizde tutacağız, petrolü seviyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 00:33:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenli bölgede yer alan Tel Abyad'da bombalı saldırı: En az 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]