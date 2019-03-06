Son Dakika Haberleri: Güvenli Bölgeler Arttıkça Suriye Türkmenleri Vatanına Dönecek"

Güvenli Bölgeler Arttıkça Suriye Türkmenleri Vatanına Dönecek"

1 saat önce

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgeler arttıkça Suriye Türkmenleri vatanına dönmeye devam edecek.

Güvenli Bölgeler Arttıkça Suriye Türkmenleri Vatanına Dönecek
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgeler arttıkça Suriye Türkmenleri vatanına dönmeye devam edecek." dedi.

Cuma ve beraberindeki heyet, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu.

Vali Erol Ayyıldız ile görüşen Cuma, şehirdeki Suriyeli Türkmenlerle ilgili projelerini anlattı.

Cuma, desteklerinden dolayı Ayyıldız'a teşekkür etti.

Kardeşlerine kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını belirten Cuma, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.

Suriye Türkmenlerinin bir an önce vatanlarına dönmeyi arzuladığını vurgulayan Cuma, "Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgeler arttıkça Suriye Türkmenleri de vatanına dönmeye devam edecek. Yeni Suriye'nin asli unsurlarından birisi olarak onurlu ve başı dik yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

Vali Ayyıldız da zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan kardeşlerini en iyi şekilde misafir etmek için gerekli imkanları sunduklarını dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 01:46 Kaynak: AA

Türkiye, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'nin Beyoğlu'nda Meclis Üyesi Adayı Olarak Gösterdiği İsim Olay Oldu Erdoğan: Mart Ayında Çiftçilere 3,7 Milyar Lira Destek Ödemesi Yapacağız

Deprem Kahini Frank Hoogerbeets: Türkiye'de 8 Şidddetinde Deprem Olacak Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.3.2019 15:03:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenli Bölgeler Arttıkça Suriye Türkmenleri Vatanına Dönecek"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]