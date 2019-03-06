Güvenli Bölgeler Arttıkça Suriye Türkmenleri Vatanına Dönecek"

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgeler arttıkça Suriye Türkmenleri vatanına dönmeye devam edecek.

Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma, "Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgeler arttıkça Suriye Türkmenleri vatanına dönmeye devam edecek." dedi.



Cuma ve beraberindeki heyet, İzmir Valiliğine ziyarette bulundu.



Vali Erol Ayyıldız ile görüşen Cuma, şehirdeki Suriyeli Türkmenlerle ilgili projelerini anlattı.



Cuma, desteklerinden dolayı Ayyıldız'a teşekkür etti.



Kardeşlerine kapısını açan Türkiye Cumhuriyeti'ne minnettar olduklarını belirten Cuma, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgeler oluşturulduğunu ve bunun devam edeceğini söyledi.



Suriye Türkmenlerinin bir an önce vatanlarına dönmeyi arzuladığını vurgulayan Cuma, "Türkiye'nin desteğiyle güvenli bölgeler arttıkça Suriye Türkmenleri de vatanına dönmeye devam edecek. Yeni Suriye'nin asli unsurlarından birisi olarak onurlu ve başı dik yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.



Vali Ayyıldız da zulümden kaçarak Türkiye'ye sığınan kardeşlerini en iyi şekilde misafir etmek için gerekli imkanları sunduklarını dile getirdi.

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