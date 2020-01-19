Güvenli bölgelere göç eden sivillere 'Sevgi Butik' desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenli bölgelere göç eden sivillere 'Sevgi Butik' desteği - Son Dakika

Güvenli bölgelere göç eden sivillere 'Sevgi Butik' desteği

6 saat önce

Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdlib ve Haleplilere, Türk Kızılayı yardım eli uzatıyor.

Güvenli bölgelere göç eden sivillere 'Sevgi Butik' desteği, System.String[]

Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göç eden İdlib ve Haleplilere, Türk Kızılayı yardım eli uzatıyor. Kızılay ekipleri çadır, erzak, ısınma ve hijyen malzemesi yardımlarının yanı sıra 'Sevgi Butik' mağazalarıyla da göç eden Suriyelilerin yaralarını sarıyor.


Önceki haftalarda İdlib'in bombalanmasının ardından yüz binlerce sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmişti. Ateşkese rağmen son günlerde İdlib ve Halep'te başlayan saldırıların ardından göç dalgası yeniden başladı. Bombardımandan kaçan siviller. Türkiye sınırındaki yakın bölgelerde çadır kuran akraba veya tanıdıklarının yanına giderken, Suriyelilerin imdadına yine Türk Kızılayı yetişti. Kızılay ekipleri, sivillerin gelmesiyle birlikte ilk olarak çadır, erzak, ısınma ve hijyen malzemesi yardımında bulundu. Kızılay ekipleri daha sonra Sarmada bölgesinde kurulan Sevgi Butik Alışveriş Merkezi'nde savaştan kaçan sivillere kıyafet yardımında bulundu.


Yapılan yardımlardan dolayı Türk Kızılayı'na teşekkür eden Suriyeli 10 yaşındaki Marah, "Eşya almak için bu mağazaya geldik. Bende kendime çanta, oyuncak ve cüzdan aldım. Elbisede aldım, onları poşete koydum. Öksüzler kampında kalıyoruz. Bombardımanlardan dolayı babam öldü, annem ve 4 kardeşimiz ile birlikte yaşıyoruz. Yiyeceğimizi içeceğimizi Türk Kızılayı veriyor" dedi.


Savaşta tek çocuğunu kaybettiğini ve öksüzler kampında tek başına yaşadığını söyleyen Nura El Suri (60) ise, "Türk Kızılayı'na teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bizlere her konuda yardımcı oluyorlar. Şuan biz Hama'dan göçtük geldik, burada yetimler kampında kalıyoruz. Bir tane oğlum vardı, o da bombardımanlarda öldü. Tek başına yetimler kampında kalıyorum" diye konuştu. - İDLİB

Türk Kızılayı, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 09:33 Kaynak: İHA
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