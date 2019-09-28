Son Dakika Haberleri: Güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı
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Güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı

26 dakika önce

Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı.

Suriye sınırında oluşturulması planlanan güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ABD'de muhataplarıyla paylaştığı planda güvenli bölgede köy ve ilçeler oluşturulması ve Suriyelilerin bu alana yerleşmeleri öngörülüyor.

Plana göre Suriye'de yabancı fonlarla yeni yerleşim alanları oluşturulacak. Maliyeti 23,5 milyar euroyu bulacak bu alanlarda 200 bin konut yapılması ve 1 milyon kişinin yaşaması planlanıyor.

Güvenli bölgede 5 bin nüfuslu 140 köy olacak. Bu köylerin her birinde 350 metrekare alan içinde 100 metrakarelik evler olacak. Her haneye tarım yapabileceği arazi verilecek.

Her köyde bin konutla birlikte 2 camii, 2 okul, gençlik merkezi ve spor salonu olacak.

8 ilçede 10 yataklı, 2 ilçede 200 yataklı hastane olacak. Ayrıca ilçelerde sanayi sitesi kurulması da planlanıyor.

(İHA)

Güvenli bölgenin detayları ortaya çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 02:25 Kaynak: İHA
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