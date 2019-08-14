Son Dakika Haberleri: Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları
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Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları

1 saat önce

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.

Diyarbakır 7. Kolordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyet, görüşmelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine geldi.
Sinan Yayla ve beraberindeki askeri heyetin bulunduğu konvoy, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde ilçe merkezindeki 3. Hudut Alay Komutanlığına giriş yaptı.
Heyetin, Güvenli Bölgeye yönelik Müşterek Harekat Merkezi kurulması amacıyla 3. Hudut Alay Komutanlığında çalışmalarını sürdüren 6 kişilik ABD heyetiyle görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 04:09 Kaynak: AA
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