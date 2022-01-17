Güvenli demir yolu ulaşımı için TCDD görevlileri buz mesaisinde - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde görevli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) görevlileri, Doğu Ekspresi ve Turistik Doğu Ekspresi trenleri ile Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan en önemli hatlardan Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolunu kullanan yük trenlerinin sorunsuz şekilde seyretmesi için kar ve buzla mücadele ediyor.

Erzurum-Kars demir yolundaki 217 kilometrelik mesafede yılın 5 ayı kar ve buzla mücadele eden 20 kişilik TCDD ekibi, yük trenleri ile Doğu ve Turistik Doğu Ekspresi'ni kullanan yolcuların gidecekleri yere daha rahat ve zamanında ulaşması için raylarda yoğun çalışma yürütüyor.

Hattaki tünellerde soğuk havanın sıfırın altında 27 dereceye kadar düşmesi nedeniyle yaklaşık 5-6 metreye ulaşan buz kütlelerini kırmak için iş makineleri ve kazmaları kullanan işçiler, trenlerin tünelden sorunsuz geçmesini sağlıyor.

Hattın Sarıkamış-Top Dağı istasyonları arasında bulunan ve rakımı 2 bin 270, uzunluğu ise 2 bin 70 metre olan Aşıt Tüneli'ndeki buz kırma çalışmalarını zor şartlarda ve soğuk havada yapan ekip, kırdıkları buzları daha sonra tünel dışına taşıyor.

TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş da Kars'ın Sarıkamış ilçesinde TCDD görevlilerinin tren hattındaki kar ve buzla mücadelesini yerinde inceledi. Akbaş, eline aldığı kazmayla tren hattındaki tünelde yer alan buzları kırdı, çalışanlarla sohbet etti.

Akbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sarıkamış Aşıt Tüneli'nde incelemelerde bulunduklarını ifade ederek, "Burası TCDD'nin en yüksek rakımdaki noktası, burada hem kar hem de buzla mücadele yapıyoruz. Arkadaşlarımızla aynı zamanda tünelin içerisinde buz kırma işlemi gerçekleştiriyoruz. Doğa şartları burada çok çetin, özellikle kışla mücadele eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, burada çalışanlar alın teriyle, emekleriyle çalışıyor, gayret sarf ediyor." dedi.

"Medeniyetin ön koşulu ulaşım"

Trenlerin kesintisiz şekilde gidip gelmesi için TCDD görevlilerinin fedakarca çalıştığına vurgu yapan Akbaş, "Arkadaşlarımız, vatandaşlarımızın 24 saat güvenli şekilde konforlu yolculuk yapmalarını sağlıyor. Medeniyetin ön koşulu ulaşım, bir yerlere ulaşıyorsanız medeniyeti götürüyorsunuz, var olan medeniyetlerden bir şeyler alıyorsunuz demektir. Hayat ulaşınca başlar, bu anlamda demir yolu ailesi olarak hayatın ulaşınca başlayabilmesi için mücadelemize devam ediyoruz." diye konuştu.

Kar küreme aracı operatörü Birol Akdağ da zorlu şartlarda çalıştıkları dile getirerek, şunları kaydetti:

"Biz 11'inci aydan 4'üncü aya kadar trenlerin emniyetli şekilde seyir etmeleri için 5 ay boyunca burada zorlu mücadele gerçekleştiriyoruz. TCDD'nin sağladığı imkanlarla bu zorlu şartları biraz hafife indiriyoruz. Bu tünelde de 5 ay boyunca buz kırma mücadelesi veriyoruz. Trenlerin güvenli ve konforlu şekilde buradan geçmesi için tüm emekleri sarf ediyoruz."