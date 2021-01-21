"Güvenli Geçiş Standı" HES kodu sorguluyor, ateş ölçüyor, el temizliyor - Son Dakika

"Güvenli Geçiş Standı" HES kodu sorguluyor, ateş ölçüyor, el temizliyor

21.01.2021 11:03

Konya'da yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerince tasarlanan "güvenli geçiş standı", kontrol noktalarında HES kodu sorgulama, ateş ölçümü ve el dezenfekte işlemlerini tek cihazla yapılabilme imkanı sunacak.

Konya'da yeni tip koronavirüsle (kovid-19) mücadele kapsamında, meslek lisesi öğretmen ve öğrencilerince tasarlanan "güvenli geçiş standı", kontrol noktalarında HES kodu sorgulama, ateş ölçümü ve el dezenfekte işlemlerini tek cihazla yapılabilme imkanı sunacak.

Özel program ve proje uygulayan eğitim kurumu olarak Konya Organize Sanayi Bölgesi'nde eğitim faaliyetlerine devam eden Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, birçok kalemde salgınla mücadele ürünleri üretiyor.

Salgının başından itibaren, öğretmenlerle öğrencilerin iş birliğinde okul atölyelerinde üretilen numune alma kabini, entübe kabini, temassız ateş ölçer, sosyal mesafe koruyucu, dezenfekte sistemleri ve siperlik gibi ürünler, Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor.

Üretim kalemine "güvenli geçiş standı" adıyla bir yenisini daha ekleyen okul, günlük hayatın parçası haline gelen "HES kodu sorgulama, ateş ölçümü ve el dezenfekte" işlemlerinde kolaylık ve hız sağlayacak cihaz için resmi kurumlardan ve özel sektörden sipariş almaya başladı.

Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tayyip Sarı, AA muhabirine, salgınla mücadelede "en kullanışlı" ürünleri üretmeyi dert edinerek yürüttükleri Ar-Ge çalışmasıyla "güvenli geçiş standını" ürettiklerini söyledi.

Sarı, insan sirkülasyonunun çok hızlı olduğu kamu kurumları ile alışveriş merkezleri gibi yerlerde, Kovid-19 kontrol noktaları için kolaylık sağlayacak bir cihaza ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

İnsanların buralara girerken üç aşamalı bir kontrolden geçtiğine dikkati çeken Sarı, "Bir insan buralara gittiğinde, kişinin önce el dezenfektanı alması, sonra ateşinin ölçülmesi, daha sonra da görevli tarafından HES kodunun sorgulanması gerekiyor. Bu aşamalardan sonra kişi risksiz görülürse girişine izin veriliyor. Biz, 'bunu en basite nasıl indirgeyebiliriz, üç işlemi tek stantta nasıl birleştirebiliriz' diye düşündük." dedi.

"Üç işlemi tek stantta birleştirdik"

Okul atölyelerinde yürüttükleri çalışmayla üç işlemi tek seferde yapabilecek bir cihaz geliştirdiklerini kaydeden Sarı, şöyle konuştu:

"Öğretmen ve öğrenci arkadaşlarımızdan bir ekip oluşturarak istişarelerde bulunduk. Daha önce ürettiğimiz ürünleri tek stantta buluşturabileceğimizi düşündük. Temassız ateş ölçerimizle temassız el dezenfektanını aynı kutu içinde birleştirdik. Dezenfektan alınırken aynı zamanda bilekten de ateş ölçümü yapılabilmesini sağladık. Bir tablet vasıtasıyla da HES sorgulaması yapılabilecek bir dizayn oluşturduk."

"Ürünü tamamen okulumuzda ürettik"

Sarı, ürünün elektronik ve metal aksamından kutusuna kadar tamamen öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirildiğini vurgulayarak, "Ürün, tablet dışında tamamen okulumuzda üretildi. Bir hafta okulumuzla denedik ve çok faydalı olduğunu gördük. Hızlı bir sirkülasyon sağladı. Öğrenciler, okula girerken rahatlıkla ateşini ölçüp, dezenfektanını alıp, hızlı bir şekilde karekodunu okutarak kontrolden geçiyor." ifadelerini kullandı.

Özel kuruluşların, kamu kurumlarının ve okulların talepleri doğrultusunda üretime başladıklarını belirten Sarı, şöyle devam etti:

"Talebe göre, çok rahat günlük üç dört tane üretebiliriz. Haftalık üretim kapasitesini elliye kadar çıkarabiliriz. Çalışmalarımızda İl Milli Eğitim Müdürümüz Seyit Ali Büyük'ün çok büyük desteğini görüyoruz. Allah izin verirse ikinci dönem okullarımız açıldığı zaman bunu öğrencilerimizin hizmetine de sunmayı arzu ediyoruz."

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Güvenli Geçiş Standı' HES kodu sorguluyor, ateş ölçüyor, el temizliyor - Son Dakika


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