Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı - Son Dakika

Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı

10.01.2021 11:13
Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı, System.String[]

Anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'ın "zorunlu" güncellemesi, Türkiye'de geliştirilen "HAVELSAN ileti" gibi güvenli haberleşme çözümlerini gündeme getirdi.

Anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulaması WhatsApp'ın "zorunlu" güncellemesi, Türkiye'de geliştirilen "HAVELSAN ileti" gibi güvenli haberleşme çözümlerini gündeme getirdi.

Teknolojinin gelişmesi ve özellikle mobil teknolojilerin yaygınlaşması siber saldırıları da artırıyor. Artan bu saldırı tehditleri ile mobil platformlardaki iletişim ve bilgi güvenliği daha da önem kazanıyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, HAVELSAN tarafından geliştirilen dünyanın ilk ve tek beyaz kutu kriptografisine sahip güvenli iletişim ve anlık mesajlaşma programı HAVELSAN ileti, Türkiye'de önemli kurum ve kuruluşlar tarafından kullanılmaya başlandı.

HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde kişisel anahtarlar yazılımsal olarak korunuyor ve anahtarların ele geçirilmesi engelleniyor.

İlk olarak HAVELSAN bünyesinde çalışanlar tarafından kullanılmaya başlanan ileti, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı ve Rekabet Kurumu personelinin de kullanımına sunuldu.

HAVELSAN mühendislerinin, üniversite iş birlikleri ile özgün kriptografi algoritmaları üreterek geliştirdiği ileti ürününde, mevcut mobil iletişim platformlarında yer almayan güvenlik teknolojileri bulunuyor. Sahip olduğu güvenlik teknolojileri ile kurum personellerinin güvenli şekilde haberleşmesine imkan veren HAVELSAN ileti, kişisel verilerin korunmasını ve görüşmelerin üçüncü parti kişilerin eline geçmesini engelleyerek kurumsal verilerin de güvence altına alınmasını sağlıyor.

İleti ürününde, uygulama mağazaları (Google PlayStore, Apple Store ve benzeri) kullanılmadan uygulama yüklenebiliyor ve güncelleme yapılabiliyor.

HAVELSAN ileti ürünü ile kurumların personeli kendi aralarında mesajlaşabilirken, güvenli sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştirebiliyor, medya, doküman ve lokasyon paylaşabiliyor ve kurumsal gruplar aracılığı ile toplu görüşmeler yapabiliyor.

"Diğer mesajlaşma uygulamalarından bir adım önde"

HAVELSAN Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar, güvenli iletişim platformu ileti ile ilgili AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, HAVELSAN ileti'nin, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yayımlanan Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberinde yer alan kurumlar arası ve kurum içi iletişimin yerli ürünlerle yapılmasına ilişkin kriterlere uygun olarak geliştirildiğini söyledi. Nacar, ürünün güvenliği ile ilgili şu bilgileri verdi:

"HAVELSAN ileti, kullandığı Beyaz Kutu Kriptografi Kütüphanesi sayesinde yüksek seviyede yazılımsal güvenlik ile verilerin güvenli bir şekilde iletilmesini ve saklanmasını sağlamaktadır. Bu özelliği ile ileti, güvenlik açısından diğer anlık mesajlaşma uygulamalarından bir adım öne çıkmaktadır. Uçtan uca iletişim güvenliğini sağlamakla birlikte, bilgi güvenliği kapsamında kurumların kendi sunucularına kurulum yapabilen ileti ürününde, iletişim güvenliğine dair ekstra önlemler alındı. Merkezi yönetim paneli aracılığı ile kullanıcı ve grup yönetimi, kurumsal grup oluşturma gibi işlemler kurum tarafından gerçekleştirilirken kurumlara kendi süreçlerini yönetme fırsatı verilmektedir.

HAVELSAN ileti, kurumların bünyesinde yer alan sistemler ile güvenli şekilde entegrasyon yapma desteğiyle yaşamakta olduğumuz teknoloji çağında kişilerin hızlı iletişime geçmesine ve çalışma hayatında verimliliğin artmasına olanak sağlamaktadır."

Rekabet Kurumu, Türkiye, Saldırı, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güvenli iletişim platformu HAVELSAN ileti, kamuda kullanılmaya başlandı - Son Dakika Ekonomi


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