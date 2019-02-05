Son Dakika Haberleri: Güvenli İnternet Günü

Güvenli İnternet Günü

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, dijital ortamda artış gösteren çeşitli suçlara dikkati çekerek, "Daha iyi internet için bir araya gelmek, toplum ve devletler üstü iş birliği ile interneti özellikle çocuklar için güvenli kılmak anlamına geliyor.

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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) Başkanı Yury Fedotov, dijital ortamda artış gösteren çeşitli suçlara dikkati çekerek, "Daha iyi internet için bir araya gelmek, toplum ve devletler üstü iş birliği ile interneti özellikle çocuklar için güvenli kılmak anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

BM Viyana Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada, UNODC Başkanı Fedotov'un 5 Şubat Güvenli İnternet Günü'ne ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Fedotov, cinsel sömürü, baskı ve karalık ağların yanı sıra sosyal medyada işlenen suçların her geçen gün daha fazla internet erişimi elde eden gençler için ciddi bir tehdit oluşturduğuna işaret ederek, internette özellikle kadın ve kızların orantısız bir şekilde zarar gördüklerinin altını çizdi.

İnternette hızla artan suçların tehlikeli bir boyut kazandığını belirten Fedotov, "Daha iyi internet için bir araya gelmek, toplum ve devletler üstü iş birliği ile interneti özellikle çocuklar için güvenli kılmak anlamına geliyor." görüşünü paylaştı.

Fedotov, UNODC olarak "küresel siber suç programı ve adalet eğitimi inisiyatifi" adlı çalışmalarla kapasitelerin geliştirilmesi ve çocuklarının korunması için hükümet, sivil toplum ve iş dünyası ile birlikte hareket ettiklerini kaydetti.

Siber suçların sınır tanımadığına işaret eden Fedotov, hayata geçirilen programlar ile internet kullanıcılarını daha bilinçli olmaları yönünde çalıştıklarını belirterek, "Birlikte çalışarak, İnternet'in birçok faydasını güvence altına alabilir, barış, iletişim ve daha fazla refah sağlayabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 02:21 Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ekonomi
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