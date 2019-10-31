Güvenli İnternet Günü Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Güvenli İnternet Merkezi tarafından başlatılan "Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi" kapsamında, bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli, güvenli ve etkin kullanılması amacıyla "Güvenli İnternet" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik kısa film ve kamu spotu, lise öğrencilerine yönelik kısa film yarışması organize edildi.

BTK'den yapılan açıklamaya göre, 2004'ten itibaren her yıl şubat ayında yaklaşık 150 ülkede Güvenli İnternet Günü kutlanıyor. Türkiye'de de 2007'den itibaren BTK öncülüğünde birçok kamu kurumu ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla kutlamalar gerçekleştiriliyor. Öğrenciler, öğretmenler, akademisyenler ve sektör temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği kutlamalara her geçen yıl ilgi artıyor.

Güvenli İnternet Günü kutlamaları kapsamında öğrenci ve öğretmenlere yönelik hazırlanan çeşitli atölye çalışmaları, yarışmalar ve eğitimlerde internetin ve teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Gelecek yıl 11 Şubat'a rastlayan Güvenli İnternet Günü kutlamaları kapsamında, eğitimler ve atölye çalışmalarının yanı sıra Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi'nin 2'nci çağrısı olan "Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması"nın ödülleri de sahiplerini bulacak.

Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi, BTK Güvenli İnternet Merkezi tarafından yürütülüyor. Projeyle açık kaynak felsefesinin ve yaklaşımlarının Türkiye'de geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedefleniyor. Yarışma da bu kapsamda gerçekleştirilecek.

Bunun yanı sıra dijital okur yazarlık konusunda zengin içerik üretmek, yapılan çalışmaların yayılmasına ve yaygınlaştırılmasına destek olmak, içerik kalitesini ve niteliğini artırmak, literatüre katkıda bulunmak amacıyla içinde birçok akademisyen ve araştırmacının da olduğu projenin ilk çağrısı olarak Dijital Okur-Yazarlık Kitabı yazım çalışmalarına başlandı.

Projenin ikinci çağrısı olarak bilgi teknolojileri ve internetin bilinçli güvenli etkin kullanılmasına yönelik kamuoyu ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla "Güvenli İnternet" temasıyla üniversite öğrencilerine yönelik kısa film ve kamu spotu, lise öğrencilerine yönelik kısa film yarışması düzenlendi.

Üniversite ve lise öğrencilerine yönelik

BTK Güvenli İnternet Merkezi, Erişim Sağlayıcıları Birliği ile Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneğince düzenlenecek ve Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi'nin 2'nci çağrısı olan "Kısa Film ve Kamu Spotu Yarışması" lise ve üniversite öğrencilerine yönelik yapılacak.

Siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, internette kişisel verilerin korunması, güvenli internet kullanımı ve internette pozitif içerik üretimi gibi birçok konunun ele alındığı yarışmanın teması, "Güvenli İnternet" olarak belirlendi. Bu tema çerçevesinde lise öğrencileri kısa filmler, üniversite öğrencileri ise kısa film yarışmasının yanı sıra aynı zamanda kamu spotları hazırlayarak da yarışmaya katılabilecek.

Lise öğrencileri için kısa film yarışmasında birinciye 8 bin lira, ikinciye 4 bin lira, üçüncüye 2 bin lira, üniversite öğrencileri için kısa film veya kamu spotu yarışmalarında birinciye 10 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 3 bin lira değerlerinde eğitim bursu verilecek.

Yarışma için başvurular, 10 Ocak 2020 saat 17.00'ye kadar www.gig.org.tr web sayfasından çevrimiçi olarak yapılabilecek.