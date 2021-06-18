Güvenli İnternet Merkezinin hazırladığı "Dijital Mahremiyet Rehberleri" yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, güvenli internete ilişkin hem ebeveynler hem de çocuklar için tavsiyeler içeren "Dijital Mahremiyet Rehberleri"nin yayımlandığını bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güvenli İnternet Merkezinin çocuklar ve ebeveynler için hazırladığı "Dijital Mahremiyet Rehberleri"nin yayımlandığı bilgisini verdi.

Rehberlerle dijital mecralarda güvenliği sağlamanın ilk adımı olarak nitelendirilen mahremiyet bilincinin oluşmasının amaçlandığını belirten Sayan, "Rehberler hem ebeveynler hem de çocuklar için önemli tavsiyeler içeriyor. Özellikle salgının etkisiyle birlikte çok daha sık dijital ortamlarda yer alıyor, vakit geçiriyoruz. Yavrularımızın oyun, öğrenme ve arkadaş edinme gibi temel ihtiyaçlarını ekranlardan gidermesi, bu konuda daha hassas davranmamızı gerektiriyor." ifadelerini kullandı.

Sayan, özellikle çocukların mahremiyet algısının tam oluşmadığı için internette ve sosyal medyada kolayca kandırılabilme ve zarara uğrayabilme risklerinin fazla olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Hazırlanan rehberler, 'Dijital Mahremiyeti Korumaya Yönelik Tavsiyeler', 'Akıllı Cihazlarda Güvenlik ve Mahremiyet', 'Dijital Ayak İzleri', 'Sharenting (Paylaşan Ebeveynlik)', 'Siber Zorbalıktan Korunmak İçin Alınacak Tedbirler', 'Dijital Oyunlarda Mahremiyet', 'Sosyal Ağlarda İçerik Paylaşımı ve Mahremiyeti Korumaya Yönelik Tavsiyeler', 'Sosyal Ağlarda Hak ve Sorumluluklar', 'Sosyal Ağlarda Gizlilik' konularını içeriyor. Bu konuda çocukların koruması için ebeveynlerden şu maddelere özellikle dikkat etmelerini rica ediyorum, çocuklara internette neleri paylaşıp paylaşmaması gerektiği öğretilmeli, sosyal ağlarda herkese açık paylaşımlar yapılmamalı, güçlü parolalar kullanılmalı, çevrim içi ortamlarda ve dijital oyun oynarken yabancı kişilerle arkadaş olunmamalı ve kişisel bilgiler paylaşılmamalı."

"Çocukların resimleri paylaşılırken çok dikkat edilmeli"

Ebeveynlerin dijital ortamlarda çocuklarının resimlerini paylaşırken çok dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Sayan, hem kötü niyetli insanlara bilmeden malzeme verilmemesi hem de geleceğin düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Sayan, çocuklardan da rehberlerde yer alan, kendilerini sosyal ağlardan koruma, üç anahtar kuralı, güvenli mesajlaşma ve parola güvenliği, fotoğraf ve video paylaşımı, kısaca "TAKİP" denilen 5 altın kurala önem vermelerini istedi.

"Dijital Mahremiyet Rehberleri"nin özellikle bu dönemde oldukça fayda sağlayacağına inandığını belirten Sayan, rehbere ebeveynlerin "https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/ebeveynler-icin-dijital-mahremiyet-rehberi", çocukların ise "https://www.guvenliweb.org.tr/dokuman-detay/cocuklar-icin-dijital-mahremiyet" bağlantılarından ulaşabileceklerini bildirdi.