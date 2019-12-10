Son Dakika Haberleri: Güvenli iş yerlerine "Güvenli Gıda Sertifikası"
Son Dakika Güncel Güvenli iş yerlerine 'Güvenli Gıda Sertifikası' - Son Dakika

Güvenli iş yerlerine "Güvenli Gıda Sertifikası"

6 saat önce

Sivas Valiliği tarafından kentte bulunan ve belirlenen kriterlere uygun işletmelere "Güvenli Gıda Sertifikası" verildi.

Güvenli iş yerlerine

Sivas Valiliği tarafından kentte bulunan ve belirlenen kriterlere uygun işletmelere "Güvenli Gıda Sertifikası" verildi.


Sivas İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Şehirlerin Sultanı Güvenli Gıda Diyarı" projesi kapsamında gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 2019 yılı boyunca sürekli denetlendi. Denetleme sonrası şartları yerine getiren işletmelere "Güvenli Gıda Sertifikası" verildi. Sivas Valisi Salih Ayhan şartlara uygun olan işletmeleri tek tek gezerek sertifikalarını takdim etti.


Sivas Valisi Salih Ayhan yaptığı açıklamada ise şunları söyledi, " Bugün güvenli gıda ve sağlıklı yaşam projesi kapsamında gıda işletmelerimizi değerlendirerek bu heyet huzurunda bunları belgelendirmek, ödüllendirmek ve teşvik etmek için sektörümüz bir çalışma yaptı. İyi koşullarda üretim yapanları hizmet sunanları temel kriterimiz ise "Şehirlerin Sultanı Güvenli Gıda Diyarı"adı altında bu arkadaşlarımızı belgelendirmek temel maksadımızdı. Tabi devletimizin belli kuralları var zaten. Mevzuat çerçevesinde belli işletme kuralları vardır mevzuat çerçevesinde. Hem bunlar standartlara uygun hizmet sunacaklar,hem de bu proje kapsamında müracaat edenlerin 1 yıl süre içerisinde herhangi bir cezai müeyyideye tabii olmamış işletmelerimizi, üretim yapanlarımızı ve hizmet sunanlarımızı uygun görülenleri değerlendirmek kriterler çerçevesinde belgelendirmek temel maksadımızdır" dedi. - SİVAS

Salih Ayhan, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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