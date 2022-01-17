"Güvenli Kayak Merkezi" Erciyes yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor - Son Dakika

Sertifikalandırma kuruluşu Bureau Veritas tarafından verilen "Güvenli Kayak Merkezi" sertifikasına sahip Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Alınan bilgiye göre, Türkiye'de yerel yönetimlerce kurulan ilk dağ yönetim şirketi Erciyes AŞ'nin yönettiği Erciyes Kayak Merkezi, dağcılık ve kış sporları alanında 112 kilometrelik 41 kayak pisti ile önemli kış turizm merkezleri arasında yer alıyor.

19'uncu mekanik tesisin yapıldığı Erciyes'te yatırım maliyetleri 210 milyon TL'yi bulan 4 ayrı otel de hizmet vermeye başladı.

Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile dünyanın önemli spor kulüplerinin de ağırlanacağı Erciyes Kayak Merkezi, ISO 9001, ISO 10002 ve IQNET belgeleri ile Türkiye'de Hizmet Kalite Standartları, Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi ve Uluslararası Tanınırlık Belgelerine sahip ilk ve tek kış sporları merkezi unvanını da taşıyor.