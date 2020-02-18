Güvenli liman altın yükseldi, petrol düştü

Petrol fiyatları, Çin'deki Covid-19 salgınının petrol talebine etkilerine ilişkin kaygıların piyasalara yansımasına bağlı olarak gerilerken, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesiyle altın fiyatlyarı yükseldi.

Çokuluslu ABD menşeili yatım şirketi Goldman Sachs,Covid-19 salgınının petrol talebini olumsuz etkilemesi nedeniyle Brent petrol ve ham petrol için ilk çeyrek tahminlerini varil başına 10'ar dolar düşürmüştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye 'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.08 gerileyerek 56.47 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 1.6 düşüşle 51.06 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 1.22 artışla 17.95 dolardan,

altın, yüzde 0.54 artışla 1,594.90 dolardan,

bakır, yüzde 0.04 düşüşle 2.599 dolardan,

platin, yüzde 1.27 artışla 981.10 dolardan ve

paladyum yüzde 2.57 artışla 2,498.85 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 310 liraya, çeyrek altın 507 liraya, Cumhuriyet altını da 2,088 liraya yükseldi.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) küresel petrol talebinin 10 yıldan uzun süredir ilk kez yılın ilk çeyreğinde düşeceğini öngördü ve "Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" uyarısı yaptı.

IEA'nın yayımladığı aylık raporda, "Talebin ilk çeyrekte günde 435,000 varil düzeyinde azalmasını bekliyoruz ve 10 yıldan fazla süredir ilk defa birinci çeyrekte talep düşecek; Covid-19'un küresel petrol talebine etkisi büyük olacak" denildi.

Buna karşılık, OPEC ve Rusya başta olmak üzere birlikte hareket eden ülkelerin oluşturduğu OPEC+ grubu ülkelerinin, halen petrol üretimini günde 1.7 milyon varil düşürerek sürdürdükleri üretim kısıntısının sınırlarının genişletileceğine ilişkin beklentiler de güç kazanıyor.