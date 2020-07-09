Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika

Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor

Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artması bekleniyor Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek;

Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor

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Rekor kıran altın fiyatlarının daha da artması bekleniyor

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek; "Altın uzun vadede kesinlikle düşmeyecek ve bu rakamların çok daha üzerilerine çıkacak"

ESKİŞEHİR - Vatandaşlar tarafından güvenli liman olarak görülen altındaki fiyat artışı rekor seviyeye yükselirken, Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın ons fiyatının ibn 900 dolarlara kadar çıkabileceğini ifade etti.

Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ekonomide yaşanan dalgalanmalar, Türkiye'yi de yakından etkiledi. Vatandaşlar güvenilir yatırım aracı olarak altın alırken, fiyatlar ise uzun süredir yükselme eğiliminde devam ediyor. Gram altın 400 lirayı görürken altının ons fiyatı ise bin 800 dolar bandında seyretti. Kuyumcular, geçtiğimiz yıllarda bin 900 dolar seviyesinde görülen ons fiyatının tekrar yaşanacağını düşünürken, pandemi sürecinin de satışları etkilediğini ifade etti.

"Altının fiyatı da artma eğiliminde olacak"

Eskişehir Kuyumcular Odası Başkanı Ercan Arıyürek, altın fiyatlarındaki artışın devam edeceğini ve ons fiyatının 1900 dolarlara kadar çıkacağını ifade etti. Arıyürek, "Dünyada 12 milyonun üzerinde Korona hastası olduğundan ötürü altının ons fiyatı yükselmeye başladı. Ekonomiyi düzeltmek için devletler para bastılar. Bu basılan paraların karşılığı yok. Bu da altın fiyatlarının artmasına sebep oluyor. Altın fiyatları bugün bin 800 dolara test etti. Şu an onsun fiyatı bin 803 lira dolayında. Altının onsu 10 sene önce bin 900'leri geçmişti. Bu rakam tekrar oraları test edecek gibi ve altının onsunun bin 900'lere geleceğini tahmin ediyorum. Şu an 24 ayar gram altınımızın fiyatı 399 lira civarında, çeyrek altın 662 lira, cumhuriyet altının fiyatı da 2 bin 705 lira. Korona bitmediği sürece altın güvenli liman olarak duracak. Altının fiyatı da artma eğiliminde olacak. Bu mesleği 40 yıldır yapıyorum. Altın kırdığı rekorları hep yeniledi. Altın uzun vadede kesinlikle düşmeyecek ve bu rakamların çok daha üzerilerine çıkacak. Altın fiyatlarının arması, düğünlerin ertelenmesinden dolayı işlerimiz biraz düştü. Örneğin bu sene bin düğün yapılacaksa bu rakam 250'ye indi. Bu gelişmeler işlerimizi etkiledi" dedi.

Koronavirüs, Eskişehir, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 18:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güvenli liman olarak görülen 'altın' rekor kırmaya devam ediyor - Son Dakika Ekonomi
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