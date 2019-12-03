"Güvenli madencilik için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerekir"

Madencilik sektörünün bugün doğrudan 150 bin, dolaylı olarak 2 milyon kişiye istihdam sağladığını söyleyen İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (İMİB) Başkanı Aydın Dinçer, güvenli madencilik faaliyetleri için herkesin kırmızı çizgilere uyması gerektiğini belirtti. Sürdürülebilir madenciliğin temel taşının iş sağlığı ve güvenliği olduğunu dile getiren Dinçer, bu noktada eğitimli personelin son derece önemli olduğunu ifade etti.



İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı (İMİB) Aydın Dinçer, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kapsamında bir açıklama yaptı. Hayatımızda kullandığımız ürünlerin bir madencilik faaliyetinin sonucu olduğunu dile getiren Dinçer, şunları kaydetti:



"Türk madencilik sektörü doğrudan 150 bin, dolaylı olarak da 2 milyon kişiyi istihdam etmekte. Bugün sahip olduğumuz modern hayat, en zorlu ve riskli mesleklerin başında gelen madencilik faaliyetinin bir sonucudur. Madencilerimizin yerin derinliklerinden çıkardığı madenler, hayatımızı kolaylaştırıyor, ülkemizin kalkınmasına yardımcı oluyor, ekonomimizi güçlendiriyor. Bugün maden sektörü olarak tüm sektörlere hammadde üreterek 40 milyar dolarlık bir değer oluşmasına katkı sağlıyoruz. Dünyada üretimi yapılan 90 maden türünün 80'i Türkiye'de bulunuyor. Çevre, insan sağlığı ve güvenliği bizim kırmızı çizgimiz ve bunlara uyarak zenginliğimizi ortaya çıkaran daha yoğun bir madencilik faaliyeti yapılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Madencimiz, üretim tesislerimizde görev alan her bir çalışanımız, mühendislerimiz, kamu ve özel sektördeki bütün sorumlu kişiler, ihracatçılar yani madencilik faaliyetinin bütün bileşenleri olarak bundan sonra daha çok birlikte hareket etmeliyiz."



Dünyadaki tüm madencilerin 4 Aralık Dünya Madencilik Günü'nü kutlayan İMİB Başkanı Aydın Dinçer, görevleri başında şehit olan madencileri de saygı ve minnetle andıklarını söyledi. - İSTANBUL