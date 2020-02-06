Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı - Son Dakika

Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı

7 saat önce

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem "Güvenli okul güvenli eğitim" toplantısı gerçekleştirildi.

Güvenli okul güvenli eğitim toplantısı yapıldı, System.String[]

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 2. dönem "Güvenli okul güvenli eğitim" toplantısı gerçekleştirildi.


2019-2020 eğitim öğretim yılı 2. dönem "Güvenli okul güvenli eğitim" toplantısı Kaymakam Bedirhan İmamoğlu başkanlığında, ilçe Belediye Başkan Vekili Ömer Oral, ilçe Jandarma Komutan Vekili Kıdemli Başçavuş Mustafa Altıntop, ilçe Emniyet Müdürü Metin Cebeci, ilçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel, ilçe Sağlık Müdürü Büşra Yılmaz, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Mustafa Orhan, belde belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, okul müdürleri ve okul aile birliği başkanlarının katılımlarıyla Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Okullarda başta öğrenciler olmak üzere tüm eğitim unsurlarının güvenliklerinin azami ölçüde sağlanması maksadıyla, okul güvenlik kameralarının tamamlanması, kent güvenlik yönetim sistemine entegrasyon, uyuşturucu ve uyarıcı maddelere karşı mücadele, öğrenci servislerinin güvenliği, öğrencilerin gün ışığından daha fazla istifade edebilmeleri gibi konular ele alındı. - ADIYAMAN

Adıyaman, Besni, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:31 Kaynak: İHA
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