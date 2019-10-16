Son Dakika Haberleri: "Güvenli Okullar" projesi
Son Dakika Güncel 'Güvenli Okullar' projesi

"Güvenli Okullar" projesi

1 saat önce

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Muratpaşa Anadolu Lisesi'nde "Güvenli Okullar" projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Muratpaşa Anadolu Lisesi'nde "Güvenli Okullar" projesi kapsamında toplantı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Çocuk Şube Müdürü Mehmet Tatar tarafından katılımcılara "Güvenli Okullar" projesi kapsamında, okul kolluk görevlilerinin görev ve yetkileri, okul çevresinde alınan tedbir ile denetimler anlatıldı.

Toplantıda, okullardaki güvenlik kameralarının Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) entegre çalışması hakkında sunum yapıldı.

Toplantıya, okul idaresi, okul aile birliği ve veliler katıldı.

Anadolu Lisesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 07:16 Kaynak: AA
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