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Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi İhale Sonuç Duyuruları ile İlgili Bilgilendirme - Son Dakika

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi İhale Sonuç Duyuruları ile İlgili Bilgilendirme

29.06.2021 18:08
Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi İhale Sonuç Duyuruları ile İlgili Bilgilendirme, System.String[]

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamındaki tüm ihalelerde ihale yöntemi, işin cinsi ve tahmini bütçe büyüklüğü limitlerine göre Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemelerine tabi olarak belirlenmekte ve ihalenin tüm aşamaları Dünya Bankası onayı alınarak gerçekleştirilmektedir.

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi kapsamındaki tüm ihalelerde ihale yöntemi, işin cinsi ve tahmini bütçe büyüklüğü limitlerine göre Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemelerine tabi olarak belirlenmekte ve ihalenin tüm aşamaları Dünya Bankası onayı alınarak gerçekleştirilmektedir. Saydamlık ve hesap verebilirliği teminen de tüm ihalelerin sonuçları kurum internet sitesinden duyurulmaktadır.

1- "Görme Engelli Öğrenciler için Sesli Betimleme Montajı ve Braille Anlatım ile Hazırlanmış Video Üretim Hizmet Alımı İşi" ihalesi hususunda:

Söz konusu ihale iddia edildiği gibi 21/b maddesine göre yapılmamıştır. Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemelerine uygun olarak "Teklif Vermeye Davet Usulü" ile 8 firmaya (1-Etka Ajans Danışmanlık Ltd. Şti. 2-Üstün Arıcılık Hayvancılık Tarım Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret Ltd. Şti. 3-Dağ Prodüksiyon Yapım, 4-Yabancıdilses Yapım, 5-Yazıcı Akademi, 6-Bibersa Prodüksiyon, 7- 1 Volt Prodüksiyon, 8-Oda Yapım Prodüksiyon) teklif vermeleri için davet yazısı gönderilmiştir. Davet gönderilen firmalar belirlenirken, Bakanlığımızın ilgili birimlerinin ve söz konusu alanda uzman olan sesli betimleme derneklerinin konu özelindeki bilgi ve deneyimlerinden istifade edilmiştir.

Yapılan davetin ve verilen sürenin ardından iki istekli firma, 1-Etka Ajans (1. 180. 312 TL) ve 2-Üstün LTD Şirketi (975. 000 TL) teklif vermiştir. Dünya Bankasına davet edilen sekiz firmadan sadece iki firmanın teklif verdiği hususu bildirilmiş ve Dünya Bankasının uygunluk onayı ile ihale tamamlanmıştır. Üstün LTD Şirketinin 18 Mayıs 2016 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 1161. sayfasında yayımlanan Kuruluş ve Şirket Sözleşmesinin Amaç ve Konu başlıklı 3. maddesinin 18. paragrafında ihale konusu işe ilişkin faaliyetler (... ses ve görüntü düzenleri, altyazı ve betimleme hizmetleri yapmak... ) yer almaktadır.

2- "ODTÜ Teknokent Tekmer Binası Onarım Yapım İşi" ihalesi hususunda:

İhale iddia edildiği gibi 21/b maddesine göre ve bir günde yapılmamıştır. Dünya Bankası Satın Alma Düzenlemeleri çerçevesinde ve Dünya Bankasının uygun görüşü ile belirlenen (RFQ - Request for Quotations/"Teklif Vermeye Davet Usulü") ihale yöntemi dahilinde, uluslararası proje finansmanı ile Bakanlığımızla iş yapma deneyimi olan firmalar arasından, Bakanlığımız ilgili birimlerinin geçmiş yıllarda edindiği deneyimler de dikkate alınarak seçilen altı firmaya (1-BETA Yol Yapı İnşaat Ltd. Şti, 2-ACM Mühendislik Ltd. Şti, 3- Güleç Dekorasyon Yapı İnşaat LTD Şti, 4-Ataşlar Baran İnşaat Nak. Ltd. Şti, 5-İnka Jeotermal İnşaat A. Ş, 6-MEP Gayrimenkul İnşaat A. Ş. ) 10. 03. 2021 tarihinde teklif vermeleri için davet yazısı gönderilmiştir. 18. 03. 2021 tarihinde ihale ile ilgili zeyilname yayınlanmıştır. Teklif verme son günü ve ihale tarihi olan 19. 03. 2021 tarihinde alınan teklifler incelenmiş (en yüksek 7. 350. 000 TL, en düşük 5. 975. 000 TL) ve en düşük teklifi veren ACM Mühendislik firması ile sözleşme yapılmıştır.

İlgililere duyurulur.

Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi İhale Sonuç Duyuruları ile İlgili Bilgilendirme

Dünya Bankası, Türk Lirası, İnşaat, Ajans, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güvenli Okullaşma ve Uzaktan Eğitim Projesi İhale Sonuç Duyuruları ile İlgili Bilgilendirme - Son Dakika


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