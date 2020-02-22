"Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı" - Son Dakika
Son Dakika Yaşam 'Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı' - Son Dakika

"Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılmalı"

7 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında, "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik " toplantı yapıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesinde Kaymakam Hasan Çiçek başkanlığında, "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik " toplantı yapıldı.


Kütahya Valiliğinin 20 Şubat 2020 tarih ve 1657 sayılı yazıları ekinde alınan İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 19 Şubat 2020 tarih ve 3439 sayılı "Otobüs Kazalarının Önlenmesine Yönelik "emirleri gereğince Emet Kaymakamlık Makamında yapılan toplantıya Kaymakam Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Erdoğan Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Karayolları 148. Şube Şefi Osman Girgin, Şoförler Odası Başkanı Ahmet Kaymak ve Hastur Seyahat İşletmesi sahibi Barbaros Karaosmanoğlu katıldı.


Kaymakam Çiçek, "Güvenli sürüş bilgisine sahip şoförler çalıştırılması" dedi. - KÜTAHYA

Hasan Çiçek, Kütahya, Emet, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:19 Kaynak: İHA
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