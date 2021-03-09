Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği - Son Dakika

Güvenli traktör kullanımı bilgilendirme etkinliği
09.03.2021 10:38
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, traktör kullanan vatandaşlara güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Emniyet Amirliği ekipleri tarafından, traktör kullanan vatandaşlara güvenli traktör kullanımı konusunda bilgilendirme yapıldı.
Çavdarhisar Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımıza güvenli traktör kullanımı, traktörün genel güvenlik kuralları, yana ve arkaya devrilmelerin önüne geçilmesi için dikkat edilmesi gereken hususlar anlatıldı. Ayrıca zorlu hava koşullarında traktör kullanımı, çamura saplanan traktörde dikkat edilmesi gereken bilgiler aktarıldı. Güvenli traktör kullanımını anlatan kitapçık dağıtımı gerçekleştirilerek etkinlik sona erdi" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA
Son Dakika Rus Büyükelçi Karlov suikastında 5 sanığa müebbet hapis cezası verildi Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada otopsi raporu belli oldu Son Dakika: Muğla'da tırla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti "Çok yüksek riskli" Sinop'ta ek tedbirler art arda geldi: Öğrenciler okulda bulundukları süre içinde dışarı çıkamayacak Yunan basını, Pelkas'ın bir sonraki satışından PAOK'a pay verileceğini yazdı Cihangir İslam'ın CHP'ye geçmesi sosyal medyada partililerin tepkisini çekti! Eski paylaşımları gündem oldu Yine aynı rezillik! Sokak ortasında kadına şiddet kamerada Korona salgınında marketlerin cirosu tavan yaptı! En çok kar eden BİM oldu