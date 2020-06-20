"Güvenli Turizm Belgelendirme Sistemi" Kovid-19 salgını sonrası da devam edecek - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelesindeki normalleşme sürecinde sunduğu güvenli turizm hizmetlerinin anlatıldığı Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliğine katıldı.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy:

"Buradaki mesele otelcilerin ve turizm sektörünün buna hazır olması. Bu sistem otelciler için ciddi maliyet getiriyor, bu maliyeti kabul etmeye gönüllü olmaları gerekiyor"

"Biz sertifikasyon programına Kovid-19 sonrası da devam etmeyi planlıyoruz, önemli olan bu"

"Şu an 132 kriterimiz var, bundan çıkarılacaklar vardır, buna eklenecekler vardır ama turizm sektörünün geleceğinde böyle bir program olması gerekiyor"