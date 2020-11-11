"Güvenli Turizm Programı" turizmde olumlu sonuçlar verdi - Son Dakika

"Güvenli Turizm Programı" turizmde olumlu sonuçlar verdi

11.11.2020 17:30

Covid-19 salgını döneminde turizmde en iyi sınavı başarılı bir şekilde veren Türkiye, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile dünyadaki ilk ve en kapsamlı uygulamayı hayata geçiren başlıca ülkelerden oldu.

Covid-19 salgını döneminde turizmde en iyi sınavı başarılı bir şekilde veren Türkiye, "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" ile dünyadaki ilk ve en kapsamlı uygulamayı hayata geçiren başlıca ülkelerden oldu. 2020 yılı Eylül ayı verileri de Türkiye'nin gelen ziyaretçi sayısı bakımından rakip ülkelere oranla daha az daralma yaşandığını gösterdi.

Türkiye'de alınan güçlü tedbirler ile birlikte titizlikle ve profesyonel bir şekilde yürütülen "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" sayesinde Almanya, İngiltere, Rusya gibi pek çok ülke özellikle yaz aylarında Türkiye'nin Akdeniz ve Ege kıyılarını tercih etti. Dikkat çeken veriler ise Ukrayna'dan geldi. Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısı 2019 yılını bile geride bıraktı. Tüm ülkelerde düşüş yaşanırken, Ukraynalı ziyaretçi sayısı Ağustos ayında yüzde 12,3 arttı. Eylül ayında ise artış yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye'nin salgın döneminde rakiplerinin karşısında elde ettiği bu başarıda öncelikle Kültür ve Turizm Bakanlığının Haziran ayı itibarıyla dünyadaki ilk örneklerden olan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" başlatmış olması büyük rol oynuyor. Sertifikayı 50 oda ve üzeri tüm oteller için zorunlu hale getiren Bakanlık, programı dünyaya anlatmak, ziyaretçilerine güvenli bir tatil için Türkiye'ye gelebileceklerini anlatmak için yoğun bir tanıtım kampanyası yürüttü. Bakanlık, yurt dışında söz sahibi olan kanaat önderlerinin ve seyahat hareketlerine yön veren tur operatörlerinin Türkiye'ye seyahat etmelerini sağlayarak sertifikasyon programını ve tesisleri tanıtıp, onların sosyal medyaları üzerinden kendi ülkelerinde bu sistemi anlatmalarını sağladı. 1 Haziran itibarıyla Almanya, Fransa, Ukrayna, Hollanda, Rusya, Japonya, Danimarka gibi yaklaşık 25 ülkeden 750'ye yakın basın mensubu, seyahat profesyoneli ve kanaat önderi ülkemizin çeşitli destinasyonlarında ağırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, yıl sonuna kadar yaklaşık bin 500 kişiyi, 2021 yılında da 3 bin 500 kişiyi ağırlamayı planlıyor.

Salgın sürecinde dijital reklamları da sürdüren Bakanlık, 54 farklı film ile 57 ülkede dijital reklam kampanyası yaptı. İngiltere, Rusya, Almanya ve Ukrayna gibi başlıca 14 ülkede ise TV reklamlarıyla Türkiye'nin farklı destinasyonları ile birlikte Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı da tanıtıldı. Alınan tüm tedbirler, uygulamaya konulan programlar ve yurt dışı tanıtım faaliyetleri başta Rusya, Almanya, İngiltere, Ukrayna gibi ana pazarlar olmak üzere pek çok ülke vatandaşının tatilleri için Türkiye'yi tercih etmelerini sağladı. Söz konusu kişilerin ülkemizde güvenli bir tatil yaparak memnun bir şekilde ayrılmaları da sürecin başarısını kanıtlar nitelikte.

Ukraynalılar için gözde tatil ülkesi Türkiye oldu

Tüm dünyada seyahat hareketlerinin neredeyse durma noktasına geldiği salgın döneminde Ukrayna vatandaşları Türkiye'ye gelmekten vazgeçmedi. Haziran ayında sınırların yavaş yavaş açılması ve ardından seyahat hareketlerinin başlamasıyla birlikte Ukraynalı turistin tercihi Türkiye oldu. Ağustos ayında Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısında bir önceki yılın aynı ayına göre 12'nin üzerinde, Eylül ayında ise yüzde 15'in üzerinde artış kaydedildi. Her iki ayda da ziyaretçi sayısında artış yaşanan tek ülke Ukrayna oldu.

2020 yılı Ekim ayının da artışla sonlanması beklenirken, 2020 senesinin tamamında Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Ukraynalı turist sayısının 1 milyonu geçmesi hedefleniyor. Bu durum, salgından dolayı Mart-Haziran döneminde turist akışının durma noktasına gelmesine rağmen Ukrayna pazarında 2019 senesinin üçte ikisi düzeyine ulaşılması anlamına geliyor. Tüm pazarlarda olduğu gibi sertifikasyon uygulamasının Ukrayna pazarında da tanıtılması ve Ukraynalı ziyaretçiler nezdinde ülkemizin farklı destinasyonlarının ön plana çıkarılması elde edilen bu artış grafiğinde önemli rol oynuyor. Bakanlık tarafından son yapılan tanıtım çalışmalarıyla Türkiye'nin sadece sahil bölgelerinden ibaret olmadığı vurgulanarak, İstanbul, Kapadokya, Ankara, İzmir ve Kayseri gibi destinasyonlara da yer veriliyor. Bu çerçevede 2020 yılında Ukrayna'nın en fazla izlenen 20 televizyon kanalında 5 bin GRP'ye ulaşan Türkiye reklamları yayımlandı, ülkenin önde gelen dergilerinde Türkiye destinasyonlarını tanıtıcı 38 sayfalık reklam ve duyurular okuyucu ile buluşturuldu. Yine Facebook ve YouTube gibi çevrim içi mecralarda da ülkemiz reklamlarına yer verildi.

Ukrayna pazarından 100'ün üzerinde basın mensubu ve sosyal medya fenomenin ağırlandığı tanıtım çalışmaları neticesinde ülkemizin salgın şartlarında güvenli olduğu vurgulandı. Çeşitli mecralarda yüzden fazla haber yayımlandı ve sosyal medya hesaplarında da yüzlerce paylaşım yapıldı. - ANKARA

Almanya, Ukrayna, Türkiye, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Güvenli Turizm Programı' turizmde olumlu sonuçlar verdi - Son Dakika Ekonomi


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