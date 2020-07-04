Güvenli Turizm Sertifikalı otel sayısı 500'ü aştı - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde ilk başladığında gönüllük esası olan ve daha sonra zorunlu hale getirilen Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında, başvuran otel sayısı 929'a yükseldi. Başvrulardan 503 otele sertifika verilirken, iki otel ise uygun görülmedi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan ve dünyada da ilk örneklerden biri olan 'Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı' ile koronavirüs sürecinde oteller, restoranlar ve kafeler, tur ve transfer araçları olmak üzere üç ayrı kategoride sağlık, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uygunluk açısından Güvenli Turizm Belgesi veriliyor. Belgeler, Türkiye Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı 15 yetkili firma ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından, yapılan başvurular üzerine denetimler sonucunda alınabiliyor.
Sağlıklı Turizm Belgesi, konaklamadan yeme içme tesislerine, tesis çalışanlarından misafirlerin kendi sağlık durumuna geniş bir yelpazede yeni tedbirleri tanımlıyor. Covid-19 pandemisinin olumsuz etkilerinin sona ereceği döneme hazırlık olarak, turizm işletmelerinin faaliyetlerine yeniden başlayacağı dönemde, tüketicide oluşan Covid-19 bulaşma endişesi, yüksek hijyen ve güvenlik beklentilerini karşılamak üzere yapılması gereken çalışmaları, iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitim programlarının planlanması, Covid-19 virüsünün bulaşmasını önlemeye yönelik usul ve esasları belirliyor. Oteller için 157, restoran ve kafeler için 122 kriterden oluşuyor. Sertifikalara konulacak karekod sistemiyle tüm müşteriler kaldıkları tesisin denetim geçmişini şeffaf olarak görebilecek. Aylık gerçekleşecek denetimlerin bir kısmı haberli, bir kısmı habersiz olacak. Denetçiler zaman zaman gizli müşteri olarak tesislerde kalarak alınan önlemleri yerinde inceleyecek.