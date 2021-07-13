Güvenli turizm sertifikalı tesis ve araç sayısı 11 bini aştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı kapsamında sertifika alan tesis ve araçların sayısı 11 bini aştı.

Konaklama ve yeme-içme sektöründe Kovid-19'a karşı tüm önlemelerin alındığını ve tedbirlere harfiyen uyulduğunu gösteren Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı'na rağbet her geçen gün artıyor. Temmuz ayıyla birlikte turizm sezonunun tamamen açılması, yurt dışından uçuşların artması ve gurbetçilerin ülkeyi ziyaret etmek için Türkiye'ye gelmesi sonrası turizmde ciddi bir hareketlilik başladı. Turizmdeki hareketlilikle birlikte sektörde faaliyet gösteren otel, restoran ve tur şirketlerinin Güvenli Turizm Sertifikasına da ilgi arttı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre son aylardaki hareketlilikle birlikte sektörde sertifika alan tesis ve araçların sayısı 11 bini aştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikası verme konusunda yetkilendirilen RoyalCert, programın genişlemesi için çalışmalarını sürdürürken, yemek kartı sektörünün markalarından MetropolCard ile de bu konuda bir anlaşma imzalandı. RoyalCert Genel Müdürü Ömür Aydın ve MetropolCard Yöneticisi Uğur Yıldırım, anlaşma hakkında bilgi verdi.

10 BİNİN ÜZERİNDE SERTİFİKA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

RoyalCert Genel Müdürü Ömür Aydın, '2020'nin haziran ayı başında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın başlattığı Güvenli Turizm Sertifikası Programı, Türkiye'deki yeme içme konaklama tesisleri, turizm araçları ve birçok sosyal alanda koronavirüse karşı alınmış önlemlerin sertifikasyon programı olarak hayatımıza girdi. Günümüzde sertifikalandırılmış tesis sayısı 10 binin üzerine çıktı. Türkiye'de yeme-içme tesislerinin tekrardan açılmasıyla bu alandaki güvenli turizm sertifikalandırma programı hız kazandı. Turizm sektöründeki hareketlilik de konaklamada da sertifika programının hızlandırılmasına vesile oldu. Birçok alanda denetimler gerçekleştiriliyor. Tesisler, bir defa periyodik ve bir defa gizli müşteri denetimi olmak üzere ayda iki defa denetleniyor. Bu program dahilinde biz de bin 500'ün üzerinde alanda sertifikalandırma yaptık. Türkiye'nin birçok ilinde sertifikasyon programı hız kesmeden devam ediyor' diye konuştu.

SERTİFİKALANDIRILMIŞ KURUMLAR BAKANLIĞIN SİTESİNDE YER ALACAK

Yapılan iş birliği kapsamında yeme-içme alanında da sertifikasyon programı ile katkı sağlamayı hedeflediklerine dikkat çeken Aydın, 'Süreç içerisinde iş birliği yaptığımız MertopolCard ile yeme-içme alanlarına daha fazla değer katma adına fikir paylaşımında bulunmuştuk. Onlar da bu zor dönemde, elini taşın altına koyarak, kendi üye iş yerleri ve mevcut potansiyelleri ile bu sürece katkı sağlamaya karar verdiler. Bizler de sahadaki sertifikalandırma programında elimizden geldiğince onlara hizmet verip, Türkiye'deki yeme-içme alanının güvenli sertifikasyon programını desteklemeye devam ediyoruz. Yeme-içme tesislerinde gerçekleştireceğimiz bu sertifikasyon programı bakanlığın sitesinde sertifikalandırılmış kurumlar olarak yayınlanacak. Aynı zamanda MetropolCard ile kendi üye iş yerlerini, sertifikalı tesisler olarak sınıflandıracak. Böylece hem yerli hem de yabancı turistler daha önce gideceği yerlerin güvenli alan olup olmadığını kontrol edebilecek' dedi.

'GÜVENLİ ORTAMLARDA YEMEK TÜKETİMİ SAĞLAMAK İSTİYORUZ'

MetropolCard Yöneticisi Uğur Yıldırım ise, 'RoyalCert ile yapılan iş birliği ile MetropolCard'ın üye iş yerlerine yönelik ciddi bir desteği olacağını düşünüyoruz. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde alınan önlemlerle iş yerlerinin faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini çok önemsiyoruz. Sertifikasyon programı kapsamında iş yerlerine yönelik yapmaya başladığımız uygulamayla daha sağlıklı daha hijyenik bir şekilde güvenle tüketim yapabilecekleri noktaları yayınlamaya başlıyoruz. Yemek sektöründe milyonlarca kullanıcı olan ciddi bir kitlenin elden geldiğince güvenli ortamlarda yemek tüketiminde bulunmasını sağlamayı düşünüyoruz' ifadelerini kullandı.