Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kalıcı hale gelmesi ile Türk turizminin markalaşması hedefleniyor - Son Dakika

Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kalıcı hale gelmesi ile Türk turizminin markalaşması hedefleniyor

26.05.2021 11:00
Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kalıcı hale gelmesi ile Türk turizminin markalaşması hedefleniyor, System.String[]

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tüm konaklama tesislerinin Bakanlık belgeli olacağını ve Bakanlık belgesi almayanların faaliyette bulunamayacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tüm konaklama tesislerinin Bakanlık belgeli olacağını ve Bakanlık belgesi almayanların faaliyette bulunamayacağını bildirdi.

"Bacasız sanayi" olarak ifade edilen turizm sektörünün hedeflenen turist rakamına ulaşabilmesi amacıyla önemli çalışmalar yürütülüyor. Bu çalışmaların en önemli ayağını geçen sene başlayan "Güvenli Turizm Sertifikasyonu" oluşturuyor.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Kültür ve Turizm Bakanlığının Antalya'da düzenlediği "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğinde AA muhabirine, "Güvenli Turizm Sertifikasyonu"nun kalıcı hale gelmesi sürecini ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu yıl Antalya'da düzenlenen "Turizm İçin Güvenlik" etkinliğine 89 ülkeden katılan uluslararası misyon şeflerinin geçen sene de katıldığını hatırlatan Alpaslan, büyükelçilerin Türkiye'nin tatil yapmak için uygun ve konforlu olduğunu yerinde gördüğünü ve ülkelerine de bu gözlemi ileteceklerini vurguladı.

Alpaslan, geçen seneye göre katılımın yüksek olduğunu ve bundan memnuniyet duyduklarını belirterek, "Biz, Türkiye'ye olan bu güveni tüm büyükelçilerde gördük." dedi.

"Sertifika programını güncelleyerek, sürekli hale getireceğiz"

Nadir Alpaslan, TBMM'de Komisyondan geçen ve bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek "Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" ile ciddi değişiklikler öngördüklerini söyledi.

Alpaslan, "Tüm konaklama tesisleri, Bakanlığımızdan belgeli olacak ve Bakanlık belgesi almadıkça faaliyette bulunamayacak. Bununla birlikte Güvenli Turizm Sertifika Programının Kanunlaşmasıyla ve günün sorunlarına bağlı olarak sertifika programını güncelleyeceğiz, sürekli hale getireceğiz." dedi.

Genel Kurul'da görüşülecek Turizmi Teşvik Kanunu'ndaki değişiklik teklifinin, sertifika programının sürekli uygulanabilmesine imkan sağlanacak maddeleri içerdiğini kaydeden Alpaslan, "Bu Kanun ile turizmimizin marka değeri dünyada daha üst düzeye çıkaracak. Biz de bunu hedefliyoruz. Güvenli Turizm Sertifikamız dünyada bir ilk oldu ve çokça takdir toplayarak, diğer ülkeler de bunun uygulamalarını başlattılar. Biz, bu konuda öncü olduk." değerlendirmesinde bulundu.

Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kanunlaşmasıyla tüm konaklama tesislerinin tamamında zorunlu olacağı bilgisini veren Alpaslan, hava alanları, seyahat acentelerinde bu sertifikanın mecbur tutulacağını, restoranların ise kademeli olarak sertifika almasına olanak tanıyacaklarını söyledi.

"Rusya ve Avrupa'dan ülkemize yoğun bir talep var"

Temmuzda yeterli turist gelmemesi durumunda, Bakanlığın B veya C planlarının özellikle Türkiye'ye nitelikli turist gelmesine yönelik hazırlandığını kaydeden Alpaslan, şu bilgileri verdi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, devlet politikamız gereği Türkiye'ye mümkün olan dövizi en fazla kazandırıcı şekilde turist getirmeye yönelik çalışmalarımız. Bununla ilgili gerekli tanıtımlar, potansiyel var. Buradaki tek engel, Kovid-19 virüsü. Aşılama ile vaka sayılarını düşürdükten sonra bunu sağlayacağız. Bu süreç 10, 15, 20 gün bir müddet uzayabilir. Başta Rusya ve Avrupa olmak üzere ülkemize yoğun bir talep var. Talep konusunda bir endişemiz yok. Yeter ki, hava trafiği açılsın, Rusya ve Avrupa ülkeleri, turist gelme noktasında önümüzdeki engelleri kaldırsın."

Türkiye, turist, Turizm, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nun kalıcı hale gelmesi ile Türk turizminin markalaşması hedefleniyor - Son Dakika


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