Güvenli turizme uluslararası tanıtım

Bursa Büyükşehir Belediyesi pandemi sonrasında normalleşme döneminde Bursa'nın turizmde güvenli şehir olduğunu göstermek için uluslararası ağlarda tanıtım hamlesi başlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde faaliyet gösteren Turizmi Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından belirlenen normlar doğrultusunda konaklama, yeme-içme ve transfer şirketlerinden normları karşılayan tesislerin aldıkları 'Güvenli Turizm Belgesi' hazırlanan sertifikasyon programı kapsamında akredite kuruluşlar tarafından işletmelere veriliyor. Belge almaya hak kazanan işletmeler Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen akredite kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetleniyor. Bursa'da bugüne kadar 78 farklı tesis bu belgeyi almaya hak kazanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağına (EHTTA) güvenli turizm sertifikasyon programı, sertifikasyon sürecinde belirlenen normlar ve Bursa'da 'Güvenli Turizm Belgesi' almaya hak kazanan tesisler hakkında bilgi verildi.

Verilen bu bilgi doğrultusunda sertifikasyon programı dahilinde Bursa'da gerçekleştirilen çalışmalar Avrupa Tarihi Termal Şehirler Ağına (EHTTA) üye 17 ülke ve 50'den fazla kente duyurulacak ve tüm güncellemeler EHTTA tarafından birliğe ait olan sosyal medya hesaplarında yayınlanacak. Böylece Bursa'nın turizmde güvenli kent olduğu algısı daha da yaygınlaşacak. - BURSA