Son Dakika Haberleri: Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor 
Son Dakika Güncel Haber

Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor 

47 dakika önce

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, Köprübaşı'nda toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor , System.String[]

Vatandaşların ulaşımlarını daha konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla yapılan denetimde araçlar klima kontrolünden, engelli rampasına kadar birçok konuda denetlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, il genelinde toplu ulaşım hizmeti veren araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimleri tüm hızıyla sürdürüyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında Köprübaşı'nda da toplu ulaşım hizmeti veren araçlar A'dan Z'ye kontrol edildi. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na bağlı zabıta ekipleri, yaptıkları denetimde klima kontrolünden, engelli rampasına ve yaka kartına kadar birçok alanı titizlikle inceledi. Vatandaşların daha konforlu ve güvenli bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmesi amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 02:00 Kaynak: Bültenler
Köprübaşı, Zabıta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Türk-İş, kamu işçileri için 2019 zam talebini Bakan Selçuk'a iletti Sel felaketinin ardından Soylu ve Pakdemirli, Araklı-Bayburt kara yolunda inceleme yaptı AK Parti'den Küçükkaya'ya: Tarafsız olduğunuzdan değil, İmamoğlu'na destek verdiğiniz için sizi seçtik Türk istihbaratının büyük başarısı: 12 ton esrar ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 14:47:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenli ulaşım için denetimler sürüyor 
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]