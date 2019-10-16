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Son Dakika 3. Sayfa Güvenli ulaşım için halk otobüslerine denetim

Güvenli ulaşım için halk otobüslerine denetim

32 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, İzmit ilçesindeki özel halk otobüsleri denetlendi.

Güvenli ulaşım için halk otobüslerine denetim, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğiyle, İzmit ilçesindeki özel halk otobüsleri denetlendi.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Dairesi Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğiyle, İzmit ilçesinde kooperatife bağlı olarak çalışan halk otobüslerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle otobüs sürücülerinin belgelerine, alkol kontrolüne ve UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıklarına bakıldı. Özel halk otobüsleri haricinde ekipler, yolcu taşıma araçlarını da denetledi. Denetimlerde 40 araç incelenirken şoförlerin UKOME Toplu Taşıma Araçları yönetmeliğinde yer alan kurallara uyup uymadıkları, alkol kontrolü ve sürücü belgeleri incelendi. Kurallara uymayan 12 araca cezai işlem uygulandı.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetim Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, ilçeler arası denetimli yolcu taşıma araçlarında ve şehir içi özel halk otobüslerinde periyodik denetimler gerçekleştiriyor. Ulaşım Denetim ekipleri, belirlenen duraklarda şoförlerin kıyafetleri, durak kullanımı, günlük hareket programına uyup uymadığı, yolcu taşıma sayısı, duraktan yolcu alınıp alınmaması gibi yönetmelikte uyulması gereken kuralları titizlikte denetliyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, İzmit, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 01:40 Kaynak: İHA
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