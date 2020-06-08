Güvenli üretimde ilk belgeler verildi - Son Dakika

Güvenli üretimde ilk belgeler verildi

Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştiren, iç ve dış pazarlara ulaşmada kriterlerden biri olan güvenli üretimde ilk belgeler verilmeye başlandı.

Güvenli üretimde ilk belgeler verildi, System.String[]

Güven kavramını her türlü ekonomik faaliyetin merkezine yerleştiren, iç ve dış pazarlara ulaşmada kriterlerden biri olan güvenli üretimde ilk belgeler verilmeye başlandı.


Türk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından, normalleşme sürecinde, sanayi tesislerinde alınması gereken önlemlere yönelik denetimden geçen firmalara Covid-19 Güvenli Üretim Belgeleri verildi.


Türkiye'nin güvenli üretimde ilk belgeleri; Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya'ya gitti. Güvenli üretime özel olarak tasarlanan logo da belli oldu. Logo; ürünlerin güvenilir, hijyenik ve standartlara uygun olduğunu gösterecek. Logonun patenti için de girişim başlatıldı. İlk belgelerin verilmesini ve logo tasarımını değerlendiren TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, "Sanayicimiz için hazırlamış olduğumuz Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu güvenli üretimi belgeleyecek olan logo ile taçlandırdık. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. TSE tarafından başlatılan belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.


TSE uzmanları, sanayi işletmelerinin Covid-19 ile mücadelesine destek vermek için 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'nu hazırlamıştı. Sanayi kuruluşlarının salgın döneminde rehberi olan kılavuz geçtiğimiz ay kamuoyuna tanıtılmıştı. Kılavuzla firmalara yüksek maliyetler yüklenmezken, basit, etkili tedbirler alınması önerilmiş, salgın süresince firmaların belirtilen kurallara uyması istenmişti. Kurallara uyulması halinde; salgının üretime olan etkisinin azalarak yok olacağı, reel sektörün dayanıklılığının artacağı vurgulanmıştı.


İlk belgeler verildi


Sanayicilere rehber olan kılavuz, firmalara salgınla mücadele ederken yol göstermekle kalmadı. Kılavuz, salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağladı. Güvenli üretim belgesi firmaların iç ve dış pazarlara ulaşmasında kolaylık ve avantaj sağlaması bekleniyor. Kılavuza göre denetimi tamamlanan firmalara güvenli üretim yaptığını gösteren 'Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi' de verilmeye başlandı. Türkiye'nin güvenli üretimde ilk belgeleri; Gaziantep, Konya, Bursa ve Malatya gibi şehirlere gitti.


Güvenli üretime özel logo tasarlandı


Salgın sonrası dönemin ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de sağlayan güvenli üretim belgesinin tasarımı ve logosu belli oldu. Logo onaylandıktan sonra TSE uzmanları tarafından hazırlanan 'Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na eklendi. Güvenli üretim belgesini alan firmalar, logoyu ürünlerinde, belgelerinde ve yayınlarında kullanılabilecek.


"Hepimize önemli görevler düşüyor"


İlk belgelerin verilmesini ve logoyu değerlendiren TSE Başkanı Şahin, "Türkiye, salgınla mücadele sonrasına yani yeni normale odaklanmış durumda. Küresel boyuttaki bu salgının etkisinden en az hasarla sıyrılabilmek, hasarları telafi edebilmek, üstesinden gelebilmek için kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve bireyler olarak hepimize önemli görevler düşüyor" açıklamasında bulundu.


"Güvenli üretim yapanlar piyasanın hakimi olacak"


TSE olarak sanayicilerin yanında olacağına dair sözünü yineleyen Şahin, "Ülkemizin rekabet gücünü artırmak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştırmak ve toplumun yaşam düzeyini yükseltmek için; standardizasyon, uygunluk değerlendirme, deney ve kalibrasyon faaliyetlerini tarafsız, bağımsız, etkin ve güvenilir olarak yürüten TSE, salgınla mücadele ederken sadece yol göstermekle kalmadı. TSE, sanayicimiz için hazırlamış olduğu Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzunu güvenli üretimi gösteren logo ile taçlandırdı. Güvenli üretim artık tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleşecek. Enstitümüz tarafından başlatılan bu belgelendirmenin kuruluşlarımıza uluslararası arenada büyük katkılar sağlayacağına inanıyorum. Covid-19 Güvenli Üretim logosundan da anlaşılacağı üzere, TSE çatısı altında güvenli üretim yapan sanayicimiz piyasanın da hakimi olacak" diye konuştu. - ANKARA

Koronavirüs, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 11:15 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Güvenli üretimde ilk belgeler verildi - Son Dakika Ekonomi

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