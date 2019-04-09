Son Dakika Haberleri: Güvenli ve Eğlenceli Dijital Servisler Tek Tablette

Güvenli ve Eğlenceli Dijital Servisler Tek Tablette

1 saat önce

Turkcell, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak; onların bilinçli birer birey olmalarına yönelik sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Güvenli ve Eğlenceli Dijital Servisler Tek Tablette, System.String[]
Turkcell, çocukları dijital dünyanın tehlikelerinden korumak; onların bilinçli birer birey olmalarına yönelik sürdürdüğü çalışmalarına ilişkin bir açıklama yaptı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre Türkiye ve dünyada anne-babalar çocuk oyunu gibi görünen tehlikeler yüzünden büyük endişe içinde. Mavi Balina, Momo gibi yazılımlar, internet ve sosyal medyanın her kanalından çocuklara ulaşıp, en değerli varlıklarımıza zarar veriyor. Yapılan şirket açıklamasına göre Turkcell, çocukların dijital tehlikeler ve siber zorbalığa karşı bilinçli ve sorumlu bireyler olmasını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Dijital Zeka DQ platformundan sonra, şimdi de çocuklara özel Alcatel 1T 7 tabletle, onları dijital dünyaya en doğru yoldan hazırlıyor.

Aile kontrol uygulamasıyla çocuklar her an güvende

Açıklamada, "Çocukların dijital teknolojileri en güvenli şekilde kullanabilmesini birinci öncelik olarak belirleyen Turkcell, bu tablette ebeveyn kontrol uygulaması ile hem çocuk hem de aile için iki ayrı kullanıcı profili sunuyor. Bu özellik sayesinde, anne ve babalar çocuğun kullanım yapabileceği saatleri ve erişebileceği içerikleri kendisi belirleyebiliyor. Tablette bulunan mavi ışık koruması sayesinde, çocukların gözlerinin zararlı bilgisayar ışıklarından korunmasını sağlanıyor. Alcatel 1T 7 tabletler ayrıca çocuklara özel mavi kılıflarla hediye ediliyor" ifadeleri yer aldı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:55 Kaynak: İHA

Türkiye, Anne, TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Ekonomi
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