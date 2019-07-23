"Güvenliği koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Özbekistan İş Forumu'na katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Elyor Ganiyev ve bir çok özel firma temsilcisi katıldı.

"TÜRKİYE SINIRLARININ VE VATANDAŞLARININ GÜVENLİĞİNİ KORUMA NOKTASINDA KARARLILIĞIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ" Konuşmasının başında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yapılan roket saldırısına değinen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınır ötesinden atılan roket sonucu yaralanan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum. Silahlı kuvvetlerimiz saldırıya karşılık vermiştir, kararlılıkla bundan sonra da çok daha şiddetli şekilde karşılık verecektir. Türkiye sınırlarının ve vatandaşlarının güvenliğini koruma noktasında kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. Özbek iş dünyası ile Türk iş hayatının mensuplarını bir araya getiren toplantının ikili ilişkiler konusunda yeni bir dönemin miladı olacağına inandığını aktaran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk ve Özbek halkları arasındaki köklü kardeşlik bağlarının güçlenmesine daima katkı sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Maveraünnehir tacında bir mücevher olan Özbekistan, yüzyıllardır ilim, ticaret ve kültür üssü olmuştur" diye konuştu.

"SON YILLARDA DAHA DA OLUMLU SEYİR İZLEYEN TÜRKİYE-ÖZBEKİSTAN İLİŞKİLERİNİ MEMNUNİYETLE MÜŞAHEDE EDİYORUZ" Türkiye ve Özbekistan'ın ortak medeniyeti, tarihi, dili ve kültürü paylaşan iki kardeş ülke olduğunu belirten Oktay, "Nereden gelindiği bilinmiyorsa, nereye gidildiği de bilinmez" sözünü hatırlatarak, "Hikmeti kendimize rehber edinerek soydaş ve akraba topluluklarımızla daima omuz omuza yürüyoruz. Bugün ülkelerimiz arasında ikili ticari ve ekonomik ilişkiler, geçmişte kurulan bu gönül köprüleri üzerinde yükselmektedir. Bu çerçevede, son yıllarda daha da olumlu seyir izleyen Türkiye-Özbekistan ilişkilerini memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 18 Kasım 2016 tarihli Semerkant ziyaretinde, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile samimi bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu görüşme ikili ilişkilerimizde önemli bir kilometre taşı olmuştur. 2017 yılında da, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, ülkemizi ziyaret etmiş, ardından Cumhurbaşkanımızın yine 2018 yılında üst düzey bir resmi heyet ve iş adamlarıyla gerçekleştirdiği ziyaret, yeni iş birliklerine vesile olmuştur. O günden bugüne, ülkelerimiz arasında birçok üst düzey temas gerçekleştirilmiştir. Son yıllarda, dost ve kardeş ülke Özbekistan'la ilişkilerimizin çok olumlu bir seyir izlediğini ve her alanda somut gelişmeler kaydettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz" şeklinde konuştu.

"2002-2018 DÖNEMİNDE İHRACATIMIZ 4.5 KAT ARTARAK 2018 YILINDA 168 MİLYAR DOLAR SEVİYESİNE ULAŞMIŞTIR" İkili ilişkiler 2017 yılında "Stratejik Ortaklık" seviyesine yükselttikten sonra, geçen yıl 'Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'ni de ihdas ettiklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle konuştu:

"Konsey'in ilk toplantısını, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'in ülkemizi ziyareti kapsamında bu yıl içinde yapmayı planlıyoruz. Altını çizerek ifade etmek isterim ki; Özbekistan ile ilişkilerimizi tarım, savunma sanayii, enerji kaynakları, eğitim ve kültür-turizm başta olmak üzere her alanda geliştirmek için ortak iradeye sahibiz ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız. Son 17 yılda Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde uyguladığımız kapsamlı ve hedef odaklı politikalar sonucunda, sağlam bir ekonomik yapıya kavuşmuştur. Ülkemiz, dünyanın 17., Avrupa'nın ise 6. büyük ekonomisi konumundadır. 2002-2018 döneminde ihracatımız 4.5 kat artarak 2018 yılında 168 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Aynı dönemde toplam dış ticaret hacmimiz ise yaklaşık 5 kat artarak 391 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. Türkiye ekonomisi; ABD ile Çin arasında yaşanan belirsizlikler, Brexit belirsizliği, İran'a uygulanan finansal ve ticari yaptırımlar ile küresel ekonomideki 'istikrarsız toparlanmanın' gölgesinde, emin adımlarla ihracatını artırmaya ve dış ticaretini güçlendirmeye devam etmektedir. 2019'un ilk 5 ayında Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artarak 76.6 milyar dolara ulaşmıştır. Tüm bunların sonucu olarak uluslararası yatırımcıların ülkemize duyduğu güven güçlenerek artmaya devam etmektedir. Sağlıklı ticari ilişkilerin krizleri önleyici etkisi olduğuna inanıyor, uluslararası barışa ve refaha hizmet edecek güçlü ikili ilişkileri kurmaya özen gösteriyoruz."

"TÜRKİYE, ÖZBEKİSTAN'IN EN FAZLA İHRACAT YAPTIĞI ÜLKELER ARASINDA DÖRDÜNCÜ, İTHALATINDA İSE BEŞİNCİ SIRADA" 2018 yılında Özbekistan ile ikili ticarette ciddi büyüme kaydedildiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bugün Türkiye, Özbekistan'ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında dördüncü, ithalatında ise beşinci sıradadır. Ülkemizin, Özbekistan'ın dış ticaretinde önemli bir aktör olmasından memnuniyet duyuyoruz. Ancak Sayın Cumhurbaşkanlarımızın belirledikleri 5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Bu çerçevede, ilgili Bakanlıklarımızın büyük gayretle sürdürdükleri Tercihli Ticaret Anlaşması'na ilişkin çalışmaların kapsamının genişletilerek hızla sonuçlandırılması öncelikli hedefimizdir. Başlangıç aşamasında mütevazı hedeflerle yola çıkılan bu anlaşmanın en önemli getirisi, ticari ilişkilerimiz için yeni bir yasal altyapı zemini hazırlaması ve iş insanlarımıza yepyeni bir perspektif sunacak olmasıdır. Tercihli Ticaret Anlaşması'nın gelecekte, çok daha kapsamlı işbirliklerine vesile olacağına inanıyorum. Ulaştırma alanında yakın zamanda karşılıklı olarak sürücü vizeleri ve geçiş belgeleri konusunda atılan adımlar ikili ticaretimizi desteklemeye devam edecektir" ifadelerini aktardı.

"ÖZBEKİSTAN'DAKİ YATIRIM RAKAMI, ÜÇÜNCÜ ÜLKELER ÜZERİNDEN YAPILAN YATIRIMLAR DA DAHİL EDİLDİĞİNDE 1 MİLYAR DOLARA ULAŞMAKTADIR" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Nisan 2018 tarihinde Özbekistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mutabakata varılan "Türk Eximbank'ın Özbekistan'a tahsis ettiği kredilerin" kullanılmaya başlandığını takip ettiklerini ve bundan büyük memnuniyet duyduklarının altını çizen Oktay, şunları kaydetti:

"Ortak ticaret ve yatırım projelerine tahsis edilen ve büyüklüğü 350 milyon dolara ulaşan bu fonun iş dünyamızın siz değerli temsilcileri tarafından en verimli şekilde değerlendirileceğine inancım tamdır. İkili ticaret hacmi kadar önem verdiğimiz bir diğer konu da karşılıklı yatırımların artırılmasıdır. Biz Orta Asya'daki ticari faaliyetlerimize, sadece kar amacıyla bakmıyoruz. Gönül coğrafyamızın güzide parçası Orta Asya'da, bize göre bölge ekonomisine sağlayacağımız katkı, kardeşlerimize sağlayacağımız katkı demektir ve hep beraber kalkınmamız anlamına gelir. Özbekistan, ülkemizin bölgede en fazla yatırım yaptığı ülkelerden bir tanesidir. Özbekistan'daki yatırım rakamı, üçüncü ülkeler üzerinden yapılan yatırımlar da dahil edildiğinde 1 milyar dolara ulaşmaktadır. Ancak gelinen noktayı asla yeterli görmüyor, karşılıklı fayda ve güven temelinde yatırımların artması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin, müteahhitlik ilişkilerimizin seviyesi olması gerekenin çok altındadır. Özbekistan'da da bugüne kadar üstlenilen toplam 3 milyar dolarlık proje bedelinin en kısa zamanda artacağından ve müteahhitlerimizin Özbekistan ekonomisine önemli katkılar sağlayacağından eminim. Müteahhitlik alanında firmalarımızın Özbekistan'a sunduğu kaliteli hizmetlerle birlikte; yapı ve inşaat malzemeleri sektöründe de Türk firmalarımızın etkinliklerinin artacağına inanıyorum."

"ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMDE, ÖZBEKİSTAN'IN TÜM BÖLGELERİNDEKİ KARDEŞLERİMİZLE YAKIN İŞ BİRLİĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ" Özbekistan'ın istihdamına ve ihracatına önemli katkılar sağlayan yatırımcılara yenilerinin eklenmesi, özellikle turizm, inşaat, tarım, tekstil, dericilik ve imalat sektörlerindeki yeni fırsatların değerlendirilmesini hedeflediklerini söyleyen Oktay, "Bu konuda iş insanlarımızın önünü açacak ve yatırımcılara iş yapma kolaylığı sağlayacak ne gerekiyorsa üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bunun yanı sıra kültürel, sanatsal ve insani yardım ilişkilerinin geliştirilmesi, dostluk bağlarımızın gelecek kuşaklara aktarılması açısından önem arz etmektedir. Bir taraftan Maarif Vakfımız aracılığıyla yapılacak eğitim alanındaki temaslarımızı sürdürürken diğer taraftan Taşkent'te Yunus Emre Enstitümüzün kurulmasına ilişkin çalışmalarımıza yoğun şekilde devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, Özbekistan'ın tüm bölgelerindeki kardeşlerimizle yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz" diye konuştu. Düzenlenen İş Forumu'nun iki ülkenin yararına olacağını aktaran Oktay, "Kardeş iki ülkenin iş dünyasını buluşturan bu İş Forumunu, iki ülke iş dünyasının birbirini daha da yakından tanıyacağı ve iş bağlantıları kuracağı bir platform olmasından dolayı çok önemsiyoruz. Amacımız yavaş seyreden küresel ekonomik büyüme karşısında iş insanlarımıza yeni ve güçlü alternatifler bulmak, zayıf ve kırılgan büyüme eğilimlerini herkesin kazanacağı projeler ile aşmaktır. Bizler ekonomik ve ticari ilişkilerimizi kardeşlik temelinde geliştirerek, bölgede esen rüzgarı arkamıza alarak iş birliği imkanlarını birlikte oluşturmalıyız. Türk iş insanlarımızı buradan bir kez daha Özbekistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Özbek firmalarla yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum. Aynı şekilde Özbek firmalara da sesleniyorum; ülkemizdeki ticaret ve ortak yatırım fırsatlarını değerlendirin; hep birlikte kazanalım. Ortak bir vizyon çerçevesinde geliştireceğimiz stratejiler ile, mevcut refah daha da artacak; bölgemizde barış, huzur ve istikrarın tesisine önemli katkılar sağlanacaktır" dedi. Forum, konuşmaların ardından imzalanan anlaşmalarla devam etti.

(Mevlüt Hasgül - Emre Yüzügüldü/İHA)

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika! İngiltere'nin yeni başbakanı belli oldu

Binali Yıldırım "Erdoğan kabinede revizyon yapacak mı?" sorusunu yanıtladı

İçişleri Bakanı Soylu'dan göçmen açıklaması: "Bu yıl 80 bin sınır dışı işlemi gerçekleştireceğiz"

AK Parti Milletvekili Yeneroğlu, Akit gazetesindeki köşe yazısına tepki gösterdi