Son Dakika Haberleri: "Güvenliğimiz için Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele çok değerli"
Son Dakika Güncel Haber

"Güvenliğimiz için Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele çok değerli"

37 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli." dedi.
Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında, gazetecilere yaptığı açıklamada, hemşehrileriyle bayramlaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Maneviyatı yüksek bir dönem geçirdiklerini vurgulayan Karaaslan, "Bu aydaki paylaşımlarımız çok değerliydi. Hamdolsun, bir bayrama daha eriştik. En büyük duamız, daha nice bayramlara hep birlikte erişmek." ifadesini kullandı.
Karaaslan, Mehmetçik'in sınır içi ile sınır ötesinde ülkenin huzuru için mücadele verdiğinin altını çizerek bir süredir Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın başarılı şekilde sürdüğünü belirtti.
Mehmetçik'e başarı dileklerinde bulunan Karaaslan, şunları kaydetti:
"Şu an sınırlarımızda ve sınırlarımızın ötesinde verilen çok önemli bir mücadele var. Mehmetçiklerimiz, kahramanlarımız sınırlarda. Bizler bayram gününü idrak ederken aynı zamanda dualarımız ve tüm kalbimiz onlarla birlikte. İnşallah ülkemizin bundan sonra gerçekleştireceği hamlelere katkı vermek üzere öncelikli olarak 'güvenliğimiz' diyoruz. Güvenliğimiz için kahraman Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele bizler için çok değerli."
Karaaslan, şehit aileleri ve gaziler ile sınır boyunda mücadele verin Mehmetçik'in de bayramlarını kutladı.
Samsun Valisi Osman Kaymak da kentte huzurlu ve mutlu şekilde ramazan ayını idrak ederek bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Tüm kurum ve kuruluşlar Samsun için çalışıyor. Hedefimiz Samsun'u daha iyi yere getirmek, Samsun'un huzuruna, mutluluğuna katkı yapmaktır." diye konuştu.
Bayramlaşma programına Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:14 Kaynak: AA
Çiğdem Karaaslan, AK Parti, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Generallerimize hakaret asla kabul edilemez Seyyar satıcıların zabıta memuruna saldırısı kamerada Ekrem İmamoğlu'nun tokat attığı iddia edilen genç AK Parti reklamında oynadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 15:51:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Güvenliğimiz için Mehmetçiklerimizin verdiği mücadele çok değerli"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]