"Güvenliğimizi için kimseden icazet alma söz konusu değil"

AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Bizim kendi bekamız için sınırımızdaki güvenliği sağlamak için kimseden icazet alma gibi bir durum söz konusu değil." dedi.

Çivitcioğlu, partisinin İl Başkanlığınca düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yaptığı açıklamada Çivitçioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın harekat öncesi bilgilendirme yaptığını, kimseden izin almadığını söyledi.

Bilgilendirme ile izin alma arasında fark olduğunu belirten Çivitcioğlu, "Biz bununla ilgili de durmadan yolumuza devam ettik. Bu işle ilgili konuşmaya gelen ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile istihbaratla ilgili kişiler... Hiçbirimiz bu memleketin bir tane evladına zarar gelsin, sivil halka zarar gelsin düşüncesinde olamayız." diye konuştu.

Soçi'de yapılan anlaşmada Türkiye'nin dediği şekilde mutabakat sağlandığını ifade eden Çivitcioğlu, şöyle devam etti:

"Bizim oradaki askeri unsurlarımız bunları yerinde birebir görerek Cumhurbaşkanımız ve ilgilileri bilgilendiriyorlar. Eğer ki bir sıkıntı varsa yolumuza kaldığımız yerden devam ederiz. Güvenlikli alanda teröristler karşılık verirse, taciz atışı yaparsa biz yine karşılık vereceğiz ve o alanı genişleteceğiz. Bunu yanında Rusya ile ABD ile oturduk konuştuk. Kaldı mı kenarda Almanya Fransa İngiltere. Almanya Berlin'e gelin diyor, Cumhurbaşkanımız gelin Antep'e, Urfa'ya, İstanbul'a görüşelim diyor. Bizim kendi bekamız için, sınırımızdaki güvenliği sağlamak için kimseden icazet alma gibi bir durum söz konusu değil. Bizim dediklerimizi kabul ettiler."

Programa, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik, İl Genel Meclisi Başkanı Mustafa Çıbık, partililer ve gazeteciler katıldı.