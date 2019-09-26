Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, "Ağustos 2018 verilerine göre 21 bin 371 bekçi, yardımcı kolluk hizmetlerini yerine getirmek için atanmış, toplamda 27 bin 502 vakada görev almışlardır." dedi.

Avrupa Polis Akademileri Birliği faaliyetleri kapsamında düzenlenen "Güvenliğin Kurumsal Yönetiminde Destekleyici Polislik" çalıştayı, Merter'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezinde (PEKOM) başladı.

Burada konuşan Çolak, 21-22 Mart 2019 tarihinde Ukrayna'nın Lviv şehrinde gerçekleştirilen AEPC Yönetim Kurulu Toplantısında, bu çalıştayın düzenlenmesine karar verildiğini söyledi.

Avrupa Polis Akademileri Birliği Başkan Yardımcısı olarak, Türkiye'de bekçilik biriminin yeniden canlandırıldığını ve bu nedenle Avrupa ve dünya örnekleriyle karşılaştırma yapmanın faydalı olacağını düşündüğünü kaydeden Çolak, söz konusu çalıştayda birlik olarak üzerinde durulmayan konuyu tartışma ve değerlendirme fırsatı bulduklarını dile getirdi.

Türk Polis Teşkilatı için destekleyici polislik uygulamalarının yeni bir güvenlik yaklaşımı olmadığını dile getiren Çolak, şöyle devam etti:

"Kurumsal manada ilk olarak Osmanlı İmparatorluğu döneminde görmekteyiz. Destekleyici polislik hizmeti ifa eden aktörler, asayişin sağlanamadığı ve kolluk hizmetlerinin yetersiz kaldığı dönemlerde toplum güvenliğinden sorumlu olmuşlardır. 15. yüzyılın ortalarından itibaren, İstanbul'un başkent olması akabinde birimin temelleri atılmıştır. Bekçilikle ilgili yasal düzenlemelerin ilki 12 Mayıs 1914'de çıkarılan 'Çarşı ve mahalle bekçileri hakkında Kanun-ı Muvakkat' yönetmeliğidir. Bu yönetmeliğe göre şehir ve köylerde bekçilerin bulunması zorunlu hale getirilmiş, bu yolda bekçilik kurumu yasal bir statü kazanmıştır. Ardından yerel güçler olarak dikkati çeken bekçilerin 14 Ağustos 1914 tarihli kanunla alanı genişletilmiş, kır bekçileri adıyla köy ve kasaba sınırları dışında güvenliği sağlamak, yapıları ve arsaları korumak amacıyla yeni bir destekleyici hizmet birimi oluşturulmuştur. Günümüz manasında 22 Temmuz 1966 tarih ve 772 Sayılı Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle yardımcı kolluk hizmetleri adı altında devam ettirilmiştir."

Şubat 2018 tarihinde 'Çarşı ve mahalle bekçiliği giriş sınavı yönetmeliği' ile destekleyici polislik biriminin güncellenerek çağdaş yaklaşımlara uyarlandığını kaydeden Çolak, "Bu yeni güncelleme ile Ağustos 2018 verilerine göre 21 bin 371 bekçi, yardımcı kolluk hizmetlerini yerine getirmek için atanmış, toplamda 27 bin 502 vakada görev almışlardır. Bekçilerin sahada bu kadar vakada yer almaları suçla mücadelede halkla iş birliği içerisinde toplum destekli güvenlik anlayışının tesisinde önem arz eden bölüm olmuştur." dedi.

Çolak, 2018'den bu yana 10 bin çarşı-mahalle bekçisinin 6 haftalık eğitime tabi tutularak teşkilata kazandırıldığını anlatarak, "Alınacak 8 bin 242 kişi önümüzdeki aylarda polis akademisine bağlı eğitim kurumlarında 12 haftalık destekleyici polislik, bekçilik eğitimine katılacaklardır. Destekleyici polis birimleri suçu önlemede ve suç oranlarının azalmasında önemli bir rol oynamaktadır. Türkiye'de bekçilik tarihsel bir öneme sahip olup, halkın güvenlikle ilgili ihtiyaçlarını daha hızlı ve etkin karşılayan önemli bir köprüdür. Polis Akademisi olarak bu konuya bilimsel manada eğilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avrupa Polis Akademileri Birliği Genel Sekreteri (AEPC) Peter Lamplot da çalıştayda konuşma yaptı.

Birliğin çalışmaları hakkında bilgi veren Lamplot, mesleki tecrübelerini paylaşmak için çalıştayda yer aldığını ifade etti.