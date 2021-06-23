Güvenlik açıklarıyla birlikte, BT varlık yönetimi yazılımlarına duyulan ihtiyaç artıyor - Son Dakika

Türkiye'de faaliyet gösteren şirketlerin, tüm kamu kuruluşlarının ve kritik altyapı sektörlerine hizmet veren işletmelerin envanter yönetim aracı kullanmasını zorunlu kılan Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi'ne uyumluluk için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten MDP Group Genel Müdürü Fatih Kökce, "Geliştirdiğimiz yerli çözümle şirketlerin yazılım ve donanım varlıklarına dair bilgilerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine olanak tanıyoruz" dedi.

Enterprise Strategy Group (ESG) tarafından yürütülen bir araştırmaya göre, 2021'de şirketler güvenlik açıklarını bertaraf etmeye yarayan veri trafiği takibindeki zorluklar nedeniyle siber güvenlik riskleriyle 2020'ye kıyasla 3 kat daha fazla karşı karşıya kaldı. Takip edilemeyen toplam veri trafiği şirketlerin bulut altyapılarında bir önceki yıla göre yüzde 10 artarak yüzde 79'a ulaşırken, bu oran son kullanıcı cihazlarında yüzde 75 olarak kaydedildi. Buna paralel olarak şirketlerin yarısına yakını kurumsal faaliyetler için kişisel cihazları kullanmayı yasaklarken, her 10 şirketten biri BT varlıklarını izlemeyi otomatikleştirmenin çeşitli güvenlik operasyonlarını önemli ölçüde iyileştirebileceği görüşünde birleşti.

Türk iş dünyasında da benzer bir tablonun hakim olduğunu belirten MDP Group Genel Müdürü Fatih Kökce, "BT varlıklarının yönetimine dair alınması gereken tedbirler, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin 2020'de yayımladığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi kapsamında belirlenmiş durumda. Tüm kamu kuruluşlarını ve kritik altyapı sektörlerine hizmet veren işletmeleri kapsayan bu genelgede, kurumların donanım ve yazılımları için envanter yönetim aracı kullanmaları ve bu araçların raporlama özelliğinin bulunması da getirilen tedbirler arasında yer alıyor" diye konuştu.

YATIRIMLARIN VERİMLİLİĞİNİ ARTIRIRKEN MALİYETİ AZALTIYOR

MDP Group olarak geliştirdikleri BT varlık yönetimi yazılımı Loggle ile şirketlerin ihtiyaçlarına yanıt verdiklerine değinen Fatih Kökce, "Bilgi ve İletişim Güvenliği Genelgesi ile uyumlu Loggle, şirketlerin BT varlık yönetimi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlıyor. Geliştirdiğimiz yazılımla şirketlerin yazılım ve donanım varlıklarına dair bilgilerini tek bir platform üzerinden yönetmelerine olanak tanıyor, lisans süreçlerinin takibini ve sözleşme belgelerinin muhafazasını kolaylaştırıyoruz. Kullanıcılar sistemlerindeki entegrasyonları kolaylıkla yönetebiliyor, BT varlık yatırımlarını analiz edebiliyor ve maliyet optimizasyonu sağlıyor. Amacımız, şirketlerin BT yatırımlarını optimize etmelerine yardımcı olarak BT maliyetlerinden önemli derecede tasarruf sağlamalarının önünü açmak" ifadelerini kullandı.

YERLİ YAZILIMIN İHRACATI YÜZDE 60'A ÇIKARMASI BEKLENİYOR

Kökce, MDP Group'un 2021'deki hedeflerine dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Günümüzde şirketler dijital dönüşüm süreçlerinde yüzlerce, hatta binlerce yazılım satın alıyor ancak izlenebilirliği düşük takip yöntemleri yüzünden çoğu zaman yaptıkları yatırımlardan gereken verimi alamıyor. MDP Group olarak Loggle ile bu yatırımların optimize edilmesi için gösterdiğimiz çabayı 2021'de de sürdüreceğiz. Yurt dışındaki faaliyetlerimizi de artırmayı planlıyoruz. Her sene hizmet ve yazılım ihracatımız artıyor. 2020'de ciromuzun yüzde 49'unu oluşturan yurt dışı satışlarımızı Loggle ile bu yılın sonunda yüzde 60'ın üstüne çıkarmayı hedefliyoruz."