Güvenlik adayları için kura çekildi - Son Dakika

2020-2021 Eğitim ve öğretim yılında Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında güvenlik personeli olarak görevlendirilecek adaylar için kura çekimi yapıldı.
Adıyaman Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda gerçekleştirilen kura çekimine Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ve güvenlik adayları katıldı. 105 Kişinin alınacağı işe 474 kişi başvurdu. Kura çekimi noter huzurunda çekildi. - ADIYAMAN
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 15:05 - Kaynak: İHA
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