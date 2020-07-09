Güvenlik amacıyla tasarladıkları cihazı Kovid-19 önlemlerine ilişkin uyarı sistemiyle geliştirdiler - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket, ateş ölçümü ve maske uyarısı veren bir görüntüleme sistemi geliştirdi.

Grupteknik Güvenlik Sistemleri Şirketi'nin sahibi Engin Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarına uzak mesafe kablosuz görüntü aktarma sistemleri üzerine hizmet verdiklerini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte görüntüleme cihazı geliştirme kararı aldıklarını ifade eden Boz, şu bilgileri verdi:

"Virüsün etkilerinin tespit edilmesi, maske uyarısı yapılması ve sesli uyarı gibi özellikler ekleyerek yeni bir cihaz imal etmeye başladık. Toplu ateş ölçümü, analizi, raporlaması, yüksek ateş ve maskesiz geçişlerde sesli uyarı gibi özellikleri ekledik."

Maske ihlali, yüksek ateş tespiti gibi özelliklerin yanı sıra cihazın unutulan nesneleri algılayabilme, güvenlik ihlali gibi durumlarda da uyarıcı olduğunu ifade eden Boz, tamamen yerli ve milli olarak üretilen cihazın, portatif, kablosuz ve şarjlı olduğunu dile getirdi.

Personel takibi, yüz tanıma, kişi sayma gibi özellikleriyle aranan kişi tespitinde de kullanılabilecek cihazın, diğer termal sistemlerinden daha ucuz olduğunu da kaydeden Boz, cihaz için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduklarını sözlerine ekledi.