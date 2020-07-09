Güvenlik amacıyla tasarladıkları cihazı Kovid-19 önlemlerine ilişkin uyarı sistemiyle geliştirdiler - Son Dakika

Güvenlik amacıyla tasarladıkları cihazı Kovid-19 önlemlerine ilişkin uyarı sistemiyle geliştirdiler

İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket, ateş ölçümü ve maske uyarısı veren bir görüntüleme sistemi geliştirdi.

İzmir'in Menemen ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket, ateş ölçümü ve maske uyarısı veren bir görüntüleme sistemi geliştirdi.

Mesut Özil'in Türkiye ya da ABD'ye transfer olacağı iddia edildi
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor

Grupteknik Güvenlik Sistemleri Şirketi'nin sahibi Engin Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kolluk kuvvetleri ile kamu kurumlarına uzak mesafe kablosuz görüntü aktarma sistemleri üzerine hizmet verdiklerini belirtti.

Koronavirüs salgınıyla birlikte görüntüleme cihazı geliştirme kararı aldıklarını ifade eden Boz, şu bilgileri verdi:

"Virüsün etkilerinin tespit edilmesi, maske uyarısı yapılması ve sesli uyarı gibi özellikler ekleyerek yeni bir cihaz imal etmeye başladık. Toplu ateş ölçümü, analizi, raporlaması, yüksek ateş ve maskesiz geçişlerde sesli uyarı gibi özellikleri ekledik."

Maske ihlali, yüksek ateş tespiti gibi özelliklerin yanı sıra cihazın unutulan nesneleri algılayabilme, güvenlik ihlali gibi durumlarda da uyarıcı olduğunu ifade eden Boz, tamamen yerli ve milli olarak üretilen cihazın, portatif, kablosuz ve şarjlı olduğunu dile getirdi.

Personel takibi, yüz tanıma, kişi sayma gibi özellikleriyle aranan kişi tespitinde de kullanılabilecek cihazın, diğer termal sistemlerinden daha ucuz olduğunu da kaydeden Boz, cihaz için Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvurduklarını sözlerine ekledi.

Menemen, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 10:17 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güvenlik amacıyla tasarladıkları cihazı Kovid-19 önlemlerine ilişkin uyarı sistemiyle geliştirdiler - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:42 Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı'ndan sosyal medya açıklaması: Düzenleme için uzlaşıldı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:30 Bahçeli, İYİ Parti'nin teklifine ilk kez 'kabul' oyu verdi 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 08:20 Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 03:28 Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu 21:49 Gaziantep'te koronavirüs vakalarındaki artış tehlikeli boyuta ulaştı
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Murat Övüç'e kadın takipçisinden ilginç mesaj: Kocam yatak odasında sizi izliyor
16:14
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
İstanbul'da 40 emniyet müdürünün yeri değişti
15:43
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı
14:33
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 16:44:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Güvenlik amacıyla tasarladıkları cihazı Kovid-19 önlemlerine ilişkin uyarı sistemiyle geliştirdiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]