Son Dakika Haberleri: Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası
Son Dakika Güncel Haber

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası

1 saat önce

ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi Abdullah Orhun, her sabah kendisini içtimaya çekip mobbing uyguladığını önü sürdüğü güvenlik amiri Hakan A. tarafından dövüldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu.

Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası, System.String[]
ANTALYA Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde güvenlik görevlisi Abdullah Orhun, her sabah kendisini içtimaya çekip mobbing uyguladığını önü sürdüğü güvenlik amiri Hakan A. tarafından dövüldüğünü öne sürerek şikayetçi oldu. Olayın ardından Hakan A. açığa alındı.
? Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde görevli güvenlik personeli Abdullah Orhun, güvenlik amiri Hakan A.'nın her sabaha kendisini özel içtimaya çekip mobbing uyguladığını iddia ederek tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Olayın büyümesi üzerine Hakan A., iddiaya göre Abdullah Orhun'u yumrukladı. Abdullah Orhun, şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A. ile aralarında çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda aldı, ardından da bu görüntüleri WhatsApp grubuna gönderdi.
Abdullah Orhun'un, "Bana neden vurdun? Sen nasıl amirsin?" dediği duyulan kayıtta, Hakan A.'nın sinkaflı cümleler kurup Abdullah Orhun'u tehdit ettiği yer alıyor. Zaman zaman itişmelerin de yaşandığı görüntülerde, Abdullah Orhun'un şikayetçi olacağını söylemesi üzerine Hakan A'nın, "İstediğin yere şikayet et, ne olacak? Bu günler senin daha iyi günlerin. Göreceksin sen çıkışta" dediği duyuluyor. Güvenlik Amiri Hakan A.'nın, Abdullah Orhun'un yaka kartını aldığı yer alan görüntülerde, ikili arasındaki kavgayı başka bir güvenlik görevlisi ve sesleri duyarak gelen bir vatandaşın ayırdığı görülüyor.
Abdullah Orhun'un belediyeye ve polise şikayeti üzerine güvenlik amiri Hakan A. açığa alındı.


- Antalya
Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 02:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ehliyetsiz sürücünün çarptığı bisikletli küçük çocuk, metrelerce havaya savruldu Yıllara sonra suyla barıştı, güneşle barışamadı Şarkıcı Altay'ın uçağı rötar yapınca ekip havalimanını coşturdu Ertuğrul Gazi Türbesi'ne giden Devlet Bahçeli "Saygı Nöbeti"nde

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.7.2019 16:06:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güvenlik amiri güvenlik personelini dövdü iddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]